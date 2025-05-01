İmamoğlu 1 Mayıs’ı kutladı: Kısa çöpün uzun çöpten hakkını alacağı günler yakın

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Bugün 1 Mayıs. İşçilerin ve emekçilerin bayramı.



Silivri Cezaevinden bütün işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayısını kutluyorum.



İşçiler ve emekçiler insanca bir yaşam ve çalışma koşulları için senelerdir mücadele ediyor. Dünyayı ve hayatı emekleriyle var edenler uzun zamandır… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 1, 2025

"1 Mayıs zorlu bir kavgayı simgeliyor"

İşçiler ve emekçilerin insanca yaşam ve çalışma koşulları için senelerdir mücadele ettiğini söyleyen İmamoğlu, 1 Mayıs’ın zorlu bir kavgayı simgelediğini belirtti:

“Bugün 1 Mayıs. İşçilerin ve emekçilerin bayramı. Silivri Cezaevinden bütün işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayısını kutluyorum. İşçiler ve emekçiler insanca bir yaşam ve çalışma koşulları için senelerdir mücadele ediyor. Dünyayı ve hayatı emekleriyle var edenler uzun zamandır emeklerinin karşılığını almak ve insanca koşullarda çalışmak kavgasını veriyor. 1 Mayıs bu uzun mücadeleyi, bu zorlu kavgayı simgeliyor.”

"19 Mart darbesi"

İmamoğlu, emeğiyle geçinenlerin 19 Mart krizinden ekonomik anlamda zorlandığını ifade ederek, “Emeğiyle geçinen insanların, ülkemizde ne kadar ağır şartlardan geçtiğini çok iyi biliyorum. Ekonomimizi çökerten iktidar, 19 Mart darbesiyle bu ülkede geçinmeyi, iş ve aş derdindeki on milyonları daha da zora soktu” dedi.

“1 Mayıs’ı Taksim’de kutlayacağımız günlere az kaldı”

Paylaşımında bu devranın elbette döneceğini vurgulayan İmamoğlu, 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanacağı günlerin yakın olduğunu belirtti.

“‘Kısa çöpün uzun çöpten hakkını alacağı günler yakındır” diyen İmamoğlu şunları söyledi:

“Emekçi kardeşlerim, işçiler, bu devran elbette dönecek. Emeğin, emekçinin hakkını alacağı bir dönemi çok yakında getireceğiz. Yasakların, baskıların son bulacağı günler çok yakın. 1 Mayıs’ı Taksim’de milyonlarla, hep birlikte, coşkuyla kutlayacağımız günlere kavuşmamıza az kaldı. Başta İstanbul için gece gündüz çalışan emekçi kardeşlerim olmak üzere alın teriyle evlerine ekmek götürme derdindeki milyonlara selam olsun. Kısa çöpün uzun çöpten hakkını alacağı günler yakındır. 1 Mayıs kutlu olsun.”