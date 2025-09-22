İmamoğlu: 19. lokantamızı da açtık
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 70 TL'ye 4 çeşit yemeğin sunulduğu 19. lokantasının açılışına ilişkin bir mesaj paylaştı.
İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinden yapılan paylaşımda, "Kent Lokantaları milletin hakkıdır. 4 çeşit sağlıklı ve lezzetli yemeği 70 TL’ye sunan 19. lokantamızı da açtık." ifadesini kullandı.
