İmamoğlu: 2026, bu kara düzenden kurtulduğumuz yıl olacak

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" sosyal medya hesabı üzerinden videolu mesaj yayımladı.

Görsellerin yer aldığı videoda, İmamoğlu'nun şunları kaydetti:

"Sevgili yurttaşlarım, 2025 hepimiz için çok zorlu bir yıl oldu. Bir yandan hayatın her alanına yansıyan eşitsizliklerle, bir yandan adaletsizlikle, bir yandan da tarihimizin en derin ekonomik kriziyle mücadele ettik, etmeye devam ediyoruz. Şunu bilmenizi isterim ki yaşadıklarımızın tamamı millet iradesine rağmen sürdürülmeye çalışılan kara düzenin eseridir.

"Bu kara düzen topluma çaresizliği, derin yoksulluğu, korkuyu ve sürekli kaygıyı yaşatıyor"

İş bulamayan gençler, çocuklarına harçlık veremeyen anneler, babalar, sokağa çıkamayan emekliler ve yoksullukla, açlıkla, geleceksizlikle yüzleşen milletimizin hali acı bir gerçektir. Adaletsizlik, eşitsizlik ve geçim sıkıntısı artık hayatımızın rutine haline gelmiştir. Bu kara düzen topluma çaresizliği, derin yoksulluğu, korkuyu ve sürekli kaygıyı yaşatıyor.

"2026 bu kara düzenden kurtulduğumuz yıl olacak"

Asla başınızı öne eğmeyin, umudunuzu kaybetmeyin, millet olarak ne kadar güçlü olduğumuzu unutmayın. 2026, bu kara düzenden kurtulduğumuz yıl olacak.

"Milletimiz susmaz, susturulamaz, kuşatılamaz"

Dayatmacı, baskıcı, otoriter anlayış hiçbir zaman başarılı olamamıştır. İnsan düşünür, fikir üretir, sorgular, hakkını arar ve daima ileri hamle yapar. Milletimiz susmaz, susturulamaz, kuşatılamaz. Türkiye'nin yürüyüşü asla durdurulamaz. Aziz milletimizin hakkı özgürlüktür. Milletimiz her zaman adaletin, hak ve hukukun korunması için sonuna kadar mücadele etmeye kararlıdır.

"Bir avuç kötü akıl kaybedecek"

Çocuklar, gençler, anneler, babalar, emekliler, işçiler, esnaflar; umut sizsiniz, umut millettir ve milletimizin iradesidir. Milletin istediği olacak ve milletimizle kazanacağız. Bir avuç kötü akıl kaybedecek. Mücadelemiz büyüktür. Mücadelemiz adalet, hürriyet, bereket, demokrasi, huzur ve gelecek mücadelesidir.

"Onurlu bir yaşam için gerekli tüm koşullara ulaşacağınız günler yakındır"

Sevgili çocuklarımız, her alanda eşitliğin tadını çıkararak okulunuza neşeyle gideceğiniz günler yakındır. Güzel yüzlerinizde, aydınlık geleceğimizi müjdeleyen gülücükleri şimdiden görüyorum.

Kıymetli gençler, özgür bireyler olarak geleceğe güvenle bakacağınız, bilimde, teknolojide dünyayla yarışacağınız, hayal ettiğiniz kariyere ulaşacağınız günler yakındır. Başarmanın mutluluğuyla pırıl pırıl parlayan gözlerinizdeki özgüveni, şimdiden hissediyorum. Anneler, babalar, emekliler, emeklerinizin karşılığını aldığınız, onurlu bir yaşam için gerekli tüm koşullara ulaşacağınız günler yakındır. Güvende hissetmenin huzuruyla yaşayacağınız gururu şimdiden duyuyorum.

"Milletime çok güveniyorum"



Ve asla unutmayalım. Hak gelecek, haksız gidecek. Bu topraklarda hep millet galip gelecek. Sizleri çok seviyorum. Milletime çok güveniyorum."