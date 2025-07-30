İmamoğlu aday olamazsa ne olacak? Özgür Özel'den net yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çözüm süreci kapsamında TBMM'de kurulacak komisyona, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un resmi olarak, “Komisyon kararlarında nitelikli çoğunluk esas alınacak” açıklamasını yaptığı anda üye vereceklerini söyledi.

CHP Genel Merkezi'nde T24'ün sorularını yanıtlayan Özel, CHP'nin komisyona bu şartlarda üye vermemesinin partinin tarihsel tutarlılığını heba edeceğini ifade etti.

“Aday olamazsa en doğru adaya bakılır”

Son ana kadar Ekrem İmamoğlu'nun aday olması için hem hukuki hem siyasi bütün şartları ve zeminleri zorlayacaklerini belirten Özel, şunları söyledi:

"Aday olamadığı bir nokta olduğunda o gün dönülüp bakılır kim kazanacak, en doğru aday kim? Kimle kazanılıyor? Başka bir karar vermek gerekirse ve ümit ediyorum gerekmez. O kararı hep beraber, birlik beraberlik halinde veririz. Önemli olan şu; yani bu iktidarı değiştirmek için ne yapmak gerekiyorsa onu yapacağız. Ekrem İmamoğlu'nun ön seçim süreci de buna dairdir. Gözaltına alınıp tutuklandıktan sonraki süreçte buna dair doğrusunun bu olduğuna inandığımız için bu mücadeleyi veriyoruz."