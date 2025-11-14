  1. Ekonomim
İmamoğlu: Ahmet Özer'in tahliye edilmesi moral ve inancımızı çok büyüttü

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklunan ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tahliye edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşılan mesajında, "Sevgili Ahmet Özer başkanımızın, değerli hocam ve dostumun bu fırtınalı günlerde tahliye edilmesi moral ve inancımızı çok büyüttü.

Silivri’deki duruşu, cesareti, kararlılığı ve ortaya koyduğu bilgeliği hepimiz için çok değerliydi. Bir an evvel Esenyurt’taki görevinin başına dönmesini diliyorum. Kendisinin Türkiye’ye çok büyük faydalar sunacak çalışmaları olacağına eminim.

Başkanımızın sözlerinin herkesin kulağında çınlaması gerekir: 'Ülkenin yarısını dışlamakla barışı nasıl getireceğiz?' Ahmet Özer Başkanım; inşallah bir gün huzur ve barış yolunda yürüyecek, yarım kalan kalplerin birleştiği bir Türkiye’ye uyanacağız. Sevgi ve hasretle…" ifadesini kullandı.

