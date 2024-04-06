İmamoğlu Anıtkabir'de: CHP’yi 47 yıl sonra birinci parti yapmanın gururunu yaşıyoruz

31 Mart'ta yeniden seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimleri kazanan 26 ilçe belediye başkanı ve 13 belediye başkan adayıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

İmamoğlu’na belediye başkanlarının yanı sıra, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu eşlik etti. Heyet, Aslanlı Yol’dan Anıtkabir avlusuna giriş yaptı. Ata’nın huzuruna, üçüncü kez İBB Başkanı olarak çıkan İmamoğlu, mozoleye çelenk bıraktı.

Saygı duruşunun ardından İmamoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

İmamoğlu, deftere şunları yazdı:

''Büyük Atatürk; Fatih Sultan Mehmet Han’ın milletimize kazandırdığı, yüksek şahsiyetiniz önderliğinde kahraman Türk ordusunun işgalden kurtardığı, en değerli mirasımız İstanbul’u yönetmek üzere İstanbullular tarafından yeniden görevlendirilmenin onuruyla manevi huzurunuzdayım. Yol arkadaşlarımız ve aziz milletimizle birlikte çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında, kurucusu olduğunuz CHP’yi 47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi konumuna taşımanın gururunu yaşıyoruz. Halkımızın bizlere verdiği görev ve sorumluluğun bilincindeyiz. Çağdaş, halkçı, kapsayıcı ve tüm demokratik süreçleri işleten 21’inci yüzyılın yerel yönetimler anlayışını başarıya ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız. Yolumuzu aydınlatmaya devam eden ilkelerinizin, aklın ve bilimin ışığında ilerleyerek kentlerimizi daha güzel yarınlara halkımızla birlikte ulaştıracağız. Halkçı ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunarak, yerelden başlayarak Türkiye’yi dünyanın örnek demokrasileri arasına taşıyacağız. Emanetiniz emin ellerdedir. Ruhunuz şad olsun.”

Yeni seçilen ilçe belediye başkanlarımızla birlikte Ata’mızın huzurundayız. https://t.co/E5imBWsKxx — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 6, 2024

Daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde toplu fotoğraf çektiren Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet, 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabrini de ziyaret etti. Anıtkabir’in iki farklı kapısında da kendisini bekleyen çok sayıda vatandaşla da buluşan İmamoğlu, yurttaşlarla da fotoğraf çektirdi.

Askerlerden demeç uyarısı

Aslanlı Yol’da yürüyüş sırasında İBB basın birimi kameralarına ziyaretle ilgili konuşan İmamoğlu, Anıtkabir Komutanlığına bağlı askerler tarafından Anıtkabir'de röportaj yapılamayacağı uyarısıyla karşılaştı.

İmamoğlu, “Ata’nın huzurundasınız. Ne hissediyorsunuz?” sorusuna “Onurla, onurla. Bugün aslında İBB bünyesinde hem meclis grubumuz hem de bürokrasi temsilcilerimiz, içinde 26 belediye başkanımız var, eşleri var. Birlikte Ata’mızın huzuruna yürüyoruz” sözleriyle cevap verdiği esnada, Anıtkabir Komutanlığı’na bağlı askerler tarafından uyarıldı. İmamoğlu'nun konuşması yarıda kesilirken askerler, “Bunun için Milli Savunma Bakanlığı’ndan izin alınması gerekiyor. Görüntüyü durduralım” dedi. Askerlere “Tamam peki, bilmiyoruz.” yanıtını veren İmamoğlu, sözlerini “İnşallah, layığıyla görevimizi hep birlikte yapacağız. İl Başkanımız ve eşimle birlikte geleneksel ziyaretimizi yapıyoruz” diyerek noktaladı. İmamoğlu’nun resmi X hesabındaki canlı yayında tören devam etmesine rağmen bu sözlerle son buldu.

İkinci uyarı çıkışta yapıldı

İmamoğlu, çıkışta da benzer bir müdahaleyle karşı karşıya kaldı. Basın mensuplarının yönelttiği sorulara cevap veren İmamoğlu, “Büyük bir onur ve gururla buradayız. Türkiye’nin en büyük şehri İstanbulumuzu...” ifadelerini kullanırken askerler tarafından tekrar uyarıldı. Askerler, “Burada demeç verilmesi yasak.” uyarısını yaptı. İmamoğlu, uyarıları dikkate alarak konuşmayı durdurdu beraberindeki heyeti de Anıtkabir kurallarına uymaya davet etti. (ANKA)