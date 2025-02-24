İmamoğlu Ankara'ya gidiyor: Perşembe günü parti merkezinde partililere seslenecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimine katılmaya hak kazanmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre İmamoğlu'nun 27 Şubat Perşembe günü CHP Genel Merkezi'nde partililere sesleneceği öğrenildi.

İmamoğlu, CHP'nin adayı

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için 23 Mart'ta yapılacak ön seçim için başvuru süresi 21 Şubat'ta sona ermişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, avukatı aracılığıyla ön seçim için başvurusunu 21 Şubat'ta gerçekleştirdi.

116 milletvekilinin ön seçim için imza verdiği İBB Başkanı ön seçim için başvuru yapan tek aday oldu. İmamoğlu, seçimlere tek aday olarak girecek. Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek ise adaylık için yeterli imzayı bulamadı.

"Yeni bir başlangıç adımı"

İmamoğlu sosyal medya hesabından resmi müracaatını yaptığını video paylaşarak, şu sözlerle duyurmuştu:

"Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım."

İşte o başvuru dilekçesi: