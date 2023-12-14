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İmamoğlu: Başka partinin kendi içinde yürüyen süreçlerle ilgili konuşmam

İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden İbrahim Özkan'ı yeniden seçen İYİ Partililerin ihracının istenmesi hakkındaki soruya, "Başka partinin kendi içinde yürüyen süreçlerle ilgili biliyorsunuz hiç konuşmam." yanıtını verdi.

Haber Merkezi
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İmamoğlu: Başka partinin kendi içinde yürüyen süreçlerle ilgili konuşmam
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı Ekrem İmamoğlu, "Dünya Metrolar Zirvesi Açılışı" oturumundan sonra açıklama yaptı.

İmamoğlu, İYİ Parti İBB Grup Başkanvekilliğinden istifa eden İbrahim Özkan'ı tekrar seçen İYİ Partili İBB Meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesiyle ilgili sorulan soruya, "Başka partinin kendi içinde yürüyen süreçlerle ilgili biliyorsunuz hiç konuşmam." yanıtını verdi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, görevinden istifa eden İbrahim Özkan'ı yeniden aynı göreve seçen İYİ Parti'nin İBB Meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurmuştu.

 

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