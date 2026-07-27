İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse CHP'den istifa etti

İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, CHP'den istifa ettiğini ve YENİ Parti'ye katılacağını duyurdu. Karaköse, yaptığı açıklamada, sadece kendisinin değil, İmamoğlu ilçe örgütünün de toplu şekilde istifa ettiğini belirtti.

Karaköse şunları söyledi:

“Eski CHP İmamoğlu ilçe başkanları da istifa edip YENİ Parti'ye katılacak. Bugün 9 meclis üyemizle birlikte, inşallah bir gün geri dönmek üzere partimizden istifa ettik ve Yeni Parti’ye katılıyoruz. İmamoğlu İlçe Başkanımız ve ilçe yönetimimizin tamamıyla birlikte hareket ediyoruz. İnşallah YENİ Parti’nin bayrağını İmamoğlu ilçesinde dalgalandıracağız. İnşallah bir gün kendi partimize çöreklenenler oradan gittikten sonra hep beraber CHP’yi bu memleketin en büyük partisi yapmak için çabalayacağız ama şu an esir olanların, partiyi başkasının çıkarları uğruna heba edenlerin yanında durmamız mümkün değil. Bu saatten sonra biz bir yola çıktık, Allah utandırmasın.”

Sarıçam ilçe örgütünde istifalar

Öte yandan CHP Sarıçam İlçe Başkanı Sercan Polat da "yönetici arkadaşlarının büyük bölümüyle birlikte" partilerinden istifa ettiğini bildirdi.

"Bir tercih yapmaları gerektiğini" söyleyen Polat, "Ya Cumhur İttifakı'nın bir parçasına artık gönülden inandığım CHP'de kalıp, halka uzak, halktan kopuk, toplumun tepkisiyle karşılaşacak şekilde sadece koltuk sevdasında kalacaktık ya da vatandaşların umut bağladığı, ülkenin, Cumhuriyet'in sığınağı olarak gördüğü insanlarla siyaset yapacaktık. Bu umudun arkasından gitmek, insanlardaki bu umudu diri tutmak için elimizden gelen tek şey bu aşamada yeni bir partide mücadelemize devam etmek olacaktır. Bugün itibarıyla ben ve yönetici arkadaşlarımın büyük bölümü CHP'den ve ilçe yönetimlerinden istifa ediyoruz" diye konuştu.