İmamoğlu: Benim tek suçum var!

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin Bakırköy'de düzenleyeceği mitinge yurttaşları davet etti.

CHP, yarın saat 20.30'da Bakırköy Meydanında miting düzenleyecek. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan mesajında, "Benim tek suçum var: Girdiğim hiç bir seçimi kaybetmemek. Yine kazanacağız!" dedi.