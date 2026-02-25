İmamoğlu: Benim tek suçum var!
CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin Bakırköy'de düzenleyeceği mitingine vatandaşları davet etti.
CHP, yarın saat 20.30'da Bakırköy Meydanında miting düzenleyecek. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan mesajında, "Benim tek suçum var: Girdiğim hiç bir seçimi kaybetmemek. Yine kazanacağız!" dedi.
Benim tek suçum var:— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim) February 24, 2026
Girdiğim hiç bir seçimi kaybetmemek.
Yine kazanacağız! pic.twitter.com/uO4kZJOupv