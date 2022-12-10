İmamoğlu: Bostancı–Dudullu metrosu yeni yılın ilk günü açılacak

KİPTAŞ tarafından 31 Mayıs 2021’de temeli atılan ve 158 bağımsız birimden oluşan "KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler" projesi tamamlandı. 5 blok, 149 konut, 9 ticari birim ve 1 kreşten oluşan ve günde 20 bin litre su tasarrufu sağlama özelliği nedeniyle de "Türkiye’nin ilk çevreci sosyal konut projesi" olarak adlandırılan Tuzla Meydan Evler'in anahtar teslim töreni İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

İstanbullulara verdiği sözleri yerine getirmenin gururunu yaşadığını belirten İmamoğlu, İstanbullulara mahcup olmamak için en üst seviyede gayreti ortaya koyacaklarını kaydetti. Bostancı–Dudullu metrosunun da 2023’ün ilk gününde yeni yıl hediyesi olarak İstanbul’a kazandırılacağını belirten Başkan İmamoğlu, “Söz veriyoruz ve sözlerimizi tutuyoruz. Ne mutlu bana.” dedi.

İmamoğlu, 16 milyon İstanbulluya verdikleri sözleri birer birer yerine getirirken, birilerinin hep geçmiş 25 yıl ile son 3,5 yılı kıyasladığını belirterek, "Kendi yönettikleri 25 yılı, 3,5 yılla yarıştıracak derecede eş değer tuttuklarını görmek, beni ziyadesiyle mutlu ediyor” değerlendirmesini yaptı. Projelerin İstanbulluların bütçesindeki israfa son verilerek hayata geçirildiğine vurgu yapan İmamoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu şehrin nimetlerinin, parasının tekrar bu şehrin insanlarına harcanması konusunda ne kadar titiz çalıştığımızı bilemezsiniz. İsrafı ortadan kaldırdığınızda tasarrufu hayata geçirdiğinizde sözlerinizi yerine getirmek bir o kadar kolay oluyor. Onun için eğer siz aklınıza hizmet etmeyi koyarsanız işte tam da o zaman başaramayacağınız ve sonucuna ulaştıramayacağınız hiçbir iş yok İstanbul'da.

İsrafa son veren, tasarrufu hayata geçiren anlayış İstanbul’un bütçesine bereket getirdi. Bereket çok kıymetli bir kavram. Hakkını vermek lazım. İsraf düzenine işte son verdiğiniz zaman sizin bütçenizde de bereket filizlenir, büyür ve kocaman olur. Tahmin edeceğiniz işlerden daha fazla iş üretirsiniz. Mucizeden değil, bereketin tılsımından bahsediyorum. Bereketin olduğu yerde biliniz ki yatırım vardır. Bereketin olduğu yerde güzel işlerle insanlarınızı buluşturmak vardır. İddiayla söylüyorum ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi hiç bu kadar bereketli olmamıştı. Çok dua, çok destek var bizimle.

“Günde 20 bin litre su tasarrufu”

Sosyal konut anlayışına bereket kavramıyla başka bir boyut getirdik. KİPTAŞ yeni bir dönemi başlattı. Türkiye'de ilk kez bir sosyal konut projesinde bu tarz uygulamayı hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Günde 20 bin litre su tasarrufunu vatandaşlarımıza sadece bu projede kazandırıyoruz. Baktığınızda bu sene de kurak bir dönem geçiriyoruz. Yani her birinizin evindeki musluğun akışında biraz daha titiz olmalıyız.

“Yüzüm kızarırdı”

Neredeyse 1,5 sene sonra, zamanından 6 ay önce insanlarımızla bu projeyi buluşturuyoruz. Biz buranın temelini burada atarken sabote edilmeye gayret edildi. Projenin uygunsuz olduğu, ruhsat verilemeyeceğini, gelip yine kürsüden söyleyen bir ilçe belediye başkanı vardı. Yani bu ifadelerle yine devletin bir kurumunu zora sokmak. 41 bine yakın insanın başvurduğu ve bugün onlardan 149’unun yuvasına gireceği evleri, karalamak, kötülemek ve tabiri caizse insanların buraya ilgisini uzaklaştırma yönündeki girişimi tümden boşa çıkmıştır. Üzülerek bunu hatırlatıyorum. Eğer ben böyle bir lafı etmiş olsam bugün gerçekten yüzüm kızarırdı. Hatta morarırdı diyeceğim, kızarması yetmez. Bir başkasının yüzü kızarır mı diye merak etmiyor değilim. Üzüntüyle o gün de kendisini uyarmıştım. Yanlış yapıyorsun. Biz devletin kurumuyuz. Devletin kurumu bu tür işlere tenezzül etmez. Zira biz bu kentte yüzlerce, bizden önce yapılan yanlış uygulamaları ve işleri tapusundan tutun kat irtifakına, yanlış projelerden tutun protokolsüz temel atmalara varıncaya kadar düzeltmiş de bir yönetimiz, hatırlatmasında ve uyarısında bulunmama rağmen bu ısrarında devam etmişti. Ancak gördüğünüz gibi sonucuna ermiş olması ne denli bir yanlış ifade kullandığının ve bizi karalama girişiminde bulunduğunun da ispatı olmuş.

“16 milyona eşit bakan göze sahibiz”

Kendini soyutlayan değil, çevreyle bütünleşen bir yapı düzeni, komşuluk duygusunu arttıran bir yapı düzenini harekete geçirdik. Uygun bir alanında bir de kreş üretti arkadaşlarım. Sosyal konuttan başlayan sosyal yaşam kültürünü güçlendiren, sosyal demokrat anlayışımızın tam da bir sonucu işte burada insanı ayırt etmemek. İnsanları eşit hizmet sunma duygusu hiç kimsenin kimliğine, yaşamına, inancına siyasi görüşüne bakmaksızın o kadar kendimi, bu şehrin 16 milyon insanına yakın hissediyorum ki Allah şahit hiçbirisiyle aramda bir başkasıyla olduğundan fark yok. Hizmet ederken eğer mutluysa vatandaşımız gözünün içerisinden o mutluluğu alabiliyorsam. Benim için gerisi teferruat. 16 milyon insanımıza eşit bakan bir göze, gönle sahibiz." (ANKA)