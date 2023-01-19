İmamoğlu: Bu ülkenin tapusunu tekrar millet devralacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) altıncı Kent Lokantası’nı, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak ikamet ettiği Avcılar’da hizmete açtı. Şamlı Sokak’ta açılan Kent Lokantası’nda ilk tabldotları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dağıttı.

Dışarıda bekleyen vatandaşlara seslenen İmamoğlu şunları söyledi:

“Sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, çok teşekkür ediyoruz. Burada bir Kent Lokantası daha açmış olduk. Altıncı oldu. Gönül başka ihtiyaçları karşılamayı dilerdi, isterdi ama ne yazık ki ekonomik sorunlar insanlarımızın düşük fiyatla beslenmesine dönük ki öncelikle öğrencilerimize çok güzel bir hizmet oldu bu. Burada gençlerin hararetini görünce de çok mutlu oldum. Hepinizi çok seviyorum. Avcılar Belediye Başkanı’mızla birlikte güzel hizmetler sunmanın yoğun gayreti içerisindeyiz. Marmara Caddesi, E-5 girişindeki meydanımız, Sahil Parkı, tümden Avcılar'a yakıştı. Yıllardır dokunulmamış yerleri en iyi şekilde çözme gayreti içerisindeyiz.

Bu bölgenin en büyük müjdesi, tabii ki Sefaköy-Beylikdüzü metrosu olacak. Yoğun çaba içerisindeyiz. Israrla bakanlık, Cumhurbaşkanlığı, yatırım planına almıyor. Ama zaten gidecekler. Az kaldı, gidecekler. Ondan sonra, memleketimizin her köşesine eşit hizmet sunmayı, milletimizin çıkarına iş yapmayı ahlaklı, vicdanlı bir biçimde sürdürmeyi ülkemize hep birlikte ispat edeceğiz. Şunu söyleyelim; bu memleketin çocukları, gençleri, kadınları, erkekleri çok umutlu olsunlar. Bu ülkenin tapusu, 86 milyon insana aittir. Bir kişiye ya da bir zümreye ait değildir, 86 milyon kişiye aittir. Bu ülkenin tapusunu tekrar millet devralacak inşallah. Hepinize güzel günler diliyorum. Her şey çok güzel olacak.”