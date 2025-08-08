İmamoğlu: Bugün sesleri yükseltme, adalet ve hürriyet zamanı

  1. Ekonomim
Ekrem İmamoğlu, Avrupa Konseyi Gençlik Delegesi Enes Hocaoğulları’nın gözaltına alınmasına “Siyasi gelecekleri için gençleri hapse atmaktan çekinmeyenler gidecek, ülkeyi gençlerle yönetecek olanlar gelecek. Bugün sesleri yükseltme zamanı. Bugün, Enes Hocaoğulları gibi cesur gençlerin sesine ses katma zamanı. Herkes için önce adalet önce hürriyet.”” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Konseyi Gençlik Delegesi Enes Hocaoğulları’nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gençlerimizin üzerinden elinizi çekin! Avrupa Konseyi Gençlik Delegesi Enes Hocaoğulları cesaretle söz aldı; “Hastalığımız demokratik gerileme, semptomumuz İmamoğlu’nun tutuklanması” dedi. Saraçhane eylemlerindeki polis şiddetini anlattı. Seçilmiş belediye başkanlarının tutuklanmasını gündeme taşıdı. Çünkü görevi buydu: Gerçekleri aktarmak. Ve o bu görevini, korkmadan yerine getirdi. Genç Enes, ülkesine döner dönmez gözaltına alındı. Pasaport kontrolünden geçerken bileklerine kelepçe vuruldu. Çünkü iktidarın gerçeklere tahammülü kalmadı. Ama ne yapsalar nafile. Takvim işliyor. Siyasi gelecekleri için gençleri hapse atmaktan çekinmeyenler gidecek, ülkeyi gençlerle yönetecek olanlar gelecek. Bugün sesleri yükseltme zamanı. Bugün, Enes Hocaoğulları gibi cesur gençlerin sesine ses katma zamanı. Herkes için önce adalet önce hürriyet.”

