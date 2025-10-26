İmamoğlu "casusluk" soruşturması kapsamında Çağlayan'da ifade veriyor

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu soruşturma kapsamında bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

İmamoğlu ifadesi alındıktan sonra yeniden tutuklu bulunduğu Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne götürülecek.

CHP’liler ve İmamoğlu'nun ailesi Ekrem İmamoğlu için adliyeye geldi.

Öte yandan T24’ten Can Öztürk’ün aktardığına göre İmamoğlu‘nun adliyeye getirilmesinden önce basın odasına gelen adliye güvenliği, basının savcılık katına çıkışının kısıtlandığını belirtti.

CHP lideri Özgür Özel ve İmamoğlu’nun aile yakınlarının yer aldığı 12 kişilik liste dışında savcılık katına girişe izin verilmeyeceği öğrenildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bu sabah “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu bugün Çağlayan Adliyesi’ne ifade vermeye geliyor” diyerek vatandaşları Çağlayan Meydanı’na çağırdı. Çelik, “Yalanlara, iftiralara ve kumpaslara karşı demokrasimizi savunmak için buluşuyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de saat 11:10 itibarıyla İmamoğlu'na destek için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Flaş gelişme: Hüseyin Gün'ün itirafçı olduğu öne sürüldü

Ekrem İmamoğlu ve gazeteci Merdan Yanardağ'ın dahil olduğu "casusluk" soruşturmasında iddiaların odağındaki isim Hüseyin Gün olmuştu.

Sabah'ın haberine göre Hüseyin Gün'ün 500 sayfalık bir ifade verdiği belirtildi, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı ifade edildi.

Haberde, "Gün, İmamoğlu ve seçim kampanyasını yöneten Necati Özkan'ın İngiliz İstihbaratı bağlantıları hakkında ifşaatlarda bulunduğu öğrenildi" denildi.

Merdan Yanardağ'ın adliyeye sevki bekleniyor

Gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın emniyetteki ifade işlemleri gece itibarıyla tamamlandı.

Yanardağ'ın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Fotoğraf: T24 / Can Öztürk

Özgür Özel, Çağlayan'dan seslendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 12:10 itibarıyla İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapıyor:

"Huzura ermek için evde tek başına oturmak, tasalanmak, kaygılanmak maalesef çare değil. Huzura ermenin bir yolu var, onu da bu meydan geliyor, bir araya gelmek, birlikte olmak, birlikte direnmek.

Hırsız dediler olmadı, yolsuz dediler olmadı, teröre destek dediler olmadı, son çare casus demeye kalktılar, yazıklar olsun!

Bu bir itiraftır. 'Çaresizim' diyor başsavcı, 'çaresizim...'

Buradan İstanbul’a sesleniyoruz: Bakın bu meydana. Bu meydan korkmayanların, yılmayanların, korkuyu evde bırakanların meydanıdır. Zordur, güçtür ama imkansız değildir. Bu meydan İstanbul’u çağırıyor. Kalkın ve mücadele için Çağlayan’a akın. Sizi bekliyoruz.

19 Mart'ta bir darbeye giriştiler. Onlar yolları kapatmışken burada tarih yazanlara helal olsun. Bu meydandakiler partisini birinci parti yaptılar. Ekrem İmamoğlu, dört sefer üst üste Recep Tayyip Erdoğan'ı yendi.

Bugün Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığına yürüyorsa bu Saraçhane sayesindedir.

Hüseyin Gün 4 Temmuz'da tutuklanmış. Silivri'deyken tutulmuş Ankara Sincan'a götürülmüş. Be allahın adamları, Ankara Ağır Ceza 23. 28. ve 33'üncü mahkemelerdeki dosyalara bakın.

Hakan Fidan, MİT'teki tüm bilgileri çaldırmış. Sekiz bakanlık ve kurumlarımızdan bilgilerimiz çalınmış.

Aynı dönemde SGK’dan sağlık bilgilerimiz, İçişleri Bakanlığı’ndan nüfus bilgilerimiz çalınmış. Türkiye’nin bütün verisi çalınmış, onu çaldıran Hakan Fidan ilk başta susmuş, İbrahim Kalın gelince dava açılmış. Hakan Fidan’a 'Neden çaldırdın' diyen yok. Burada İstanbul Senin’den casusluk çıkaracak adamın alnını karışlarım."

Hüseyin Gün'ün itirafçı olduğuna dair haberler

Hüseyin Gün ile ilgili açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Bugün biraz önce yukarıda öğrendik ki hani ‘Necati Özkan’la birlikte bilgileri sızdırdı’ deyip de Necati Özkan’ın ‘2019 seçiminden sonra bir kez gördüm. Sosyal medya analizi satmaya geldi ve almadık gitti. Bir daha görmedim’ dediği kişi, Ekrem Başkan’la ilişkilendirmeye çalıştıkları kişi biraz önce itirafçı olmuş, ‘İngiliz ajanıyım ben’ demiş" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Vallahi İngiliz istihbaratıyla Suriye’de çalışan, Suriye rejimi için plan yapan, İngiliz istihbaratının çizdiği plana göre ‘Suriye’de olan bitenden haberim vardı’ deyip de hava yapan değilim. İngiliz istihbaratıyla çalışmaya biz değil, AK Partililer alışıktır. İtirafçı olan kişi, buradan açıklıyorum; Hüseyin Gün, 4 Temmuz’da tutuklanmış, Silivri’de dururken alınmış, Ankara Sincan’a götürülmüş. Aylarca Ankara’da tutulmuş. Kendisiyle birçok görüşmeler yapılmış. Sonra dönmüş gelmiş burada sorgulanmış. Daha ilk gün itirafçı olacakmış."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Hüseyin Gün açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Hüseyin Gün hakkındaki iddialar hakkında açıklama yaptı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bir kısım basın yayın organlarında soruşturmaya konu olan Hüseyin Gün isimli şahıs hakkında önceden FETÖ üyeliği nedeniyle soruşturma yapıldığı ve takipsizlik kararı verildiği hususunda söylemlerde bulunulduğu anlaşılmış olup, bu bilgi gerçeği yansıtmamaktadır ve dezenformasyon amaçlıdır" ifadeleri kullanıldı.

İmamoğlu'nun ilk sözleri

İmamoğlu, saat 10:20'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi ve binanın eksi 7'nci katındaki nezarethaneye kondu. İmamoğlu'nun ilk sözleri, "İstanbullu yurttaşlarımız yasağa rağmen Çağlayan'da toplandı. Hepsine teşekkür ediyorum" oldu.

Halk TV'nin haberine göre, İmamoğlu'nun avukatları, adliye içerisindeki karakolu arayarak "Adliye'ye getirildi mi?" diye sorduklarında olumsuz yanıt verildi.

Bir süre sonra Özgür Özel'in araya girmesi üzerine İmamoğlu yukarı katta bir odaya götürüldü. Bu odada Özel'in yanı sıra eşi ve çocuğuyla görüştürüldü.

İmamoğlu, görevlilere avukatıyla görüşmek istediğini söyledi. İmamoğlu, "Eğer görüştürmemek bir kural ise kural olduğunu söyleyin. Yoksa bu bir adaletsizliktir" dedi.

Yaptığı itiraz sonrası İmamoğlu tekrar eksi 7'nci kattaki nezarethaneye kondu.

İmamoğlu saat 14:45 itibarıyla halen avukatlarıyla görüşebilmiş değil ve ifadesine başlanmadı.

İmamoğlu beş saat sonra ifade vermeye başladı

Sözcü'de yer alan habere göre "Casusluk” soruşturması kapsamında savcılığa çağrılan İmamoğlu, adliyeye getirildikten beş saat sonra ifade vermeye başladı.

Ayrıca saat 16:30 itibarıyla da Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Melih Geçek casusluk soruşturması kapsamında ifade vermeye başladı.

Neler oldu?

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dün sosyal medya hesabı üzerinden partilileri adliye önündeki Çağlayan Meydanı'na çağırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İsviçre Sosyal Demokrat Partisi'nin (SP) kongresi için bulunduğu Luzern'deki programını yarıda kesip İstanbul'a döneceğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın, 4 Temmuz'da "casusluk" suçundan tutuklanan şüpheli Hüseyin Gün'e ait dijital materyallere dayandırıldığı ifade ediliyor.

Açıklamada, "birçok yabancı ülke istihbarat görevlisiyle irtibatının bulunduğu" söylenen Hüseyin Gün'ün, İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'a "talimat verir vasıfta görüşmelerinin tespit edildiği" savunuluyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre Başsavcılığın açıklamasında, gazeteci Merdan Yanardağ'ın Hüseyin Gün ile "casusluk faaliyetlerine ilişkin çok sayıda irtibat ve yazışmasının tespit edildiği" söyleniyor.

Ayrıca Yanardağ'ın "Hüseyin Gün'den menfaat temin etmek suretiyle seçim sürecinin basın ayağını organize ettiği" öne sürülüyor.

Yanardağ'ın 2019 yerel seçimlerinde "yabancı istihbarat servisleri ile iştirak halinde seçimlerin manipüle edilmesi noktasında faaliyette bulunduğu ve bu şekilde casusluk suçunu işlediği" bir diğer iddia.

İmamoğlu'ndan soruşturmaya tepki

Dün sabah saatlerinde, casusluk soruşturmasına ilişkin açıklama yapan İmamoğlu, kendisi adına yönetilen sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda "Böyle bir iftira, yalan ve komplo şeytanın bile aklına gelmez" dedi.

"Kelimelerle tarif edilemeyecek, utanç verici bir ahlaksızlıkla" karşı karşıya olduklarını kaydeden İmamoğlu şunları söyledi:

"Bugün yargı üzerinden yürütülen operasyonlar; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yüce Türk Yargısı ve 86 milyon vatandaşımız için artık çok büyük ve tarihi bir tehdite dönüşmüştür."

Özkan: Seçim kazanmak suç değildir

İBB'ye yönelik operasyonda 19 Mart'ta gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Necati Özkan suçlamaları reddetti.

Özkan, kendisi adına yönetilen sosyal medya hesabındaki mesajında soruşturmayı hukuksuz bir itibar suikastı olarak nitelendirdi.

Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan Özkan şunları söyledi:

"Bugünkü haberlerden casusluk iddiasıyla tutuklandığını öğrendiğim şahısla tek irtibatım 2019 yerel seçimleri sonrası kendisinin sosyal medya analiz yazılımı olduğu iddiasıyla ve bunu pazarlamak amacıyla talep ettiği toplantı üzerine gerçekleşmiş, bu görüşme ise olumsuz sonuçlanmıştır. Bu görüşme sonrasında ise hiçbir şekilde irtibatım olmamıştır."

Suçlamaları "gayri hakiki" ve "absürt" olarak nitelendiren Özkan, "Seçim kazanmak suç değildir. Mesleğini tutkuyla yapmak günah değildir" dedi.

Özel: Kime casus dediniz de ispat ettiniz, hepsi beraat etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel soruşturmaya "Büyük bir utanmazlıkla karşı karşıyayız" diyerek tepki gösterdi.

Özel, "FETÖ hiçbir şey beceremediğinde casusluk davaları açardı. En kolayı ne? Casusluk iddiasını at, onun üzerinden algı yarat, sonra arkasını toparlarsın. Kime casus dediniz de ispat ettiniz. Hepsi beraat etti. Ayıptır" dedi.

Partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında konuşan Özel "Biz bu filmleri çok gördük" dedi ve casusluk iddiasıyla algı yaratılmaya çalışıldığını savundu:

"Milleti bu sefer de böyle ikna etmeye çalışacaklar" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşin içine casusluk koydun mu, kimse casus sevmez. Son çareleri. 'Hırsız dedik,' olmadı, 'Yolsuz dedik' olmadı. 'Çaldı dedik,' millet inanmadı. 'Terör dedik' millet ayaklandı. Bu kadar olmaz."

"Ekrem İmamoğlu'na casus diyecek adamın bütün Trabzon, İstanbul ve millet alnını karışlar."

"Soruşturma İBB'ye yönelik kayyum riskini ortaya çıkarır mı?" sorusuna,

"Hayır" yanıtını verdi ve şöyle devam etti:

"Buna [kayyum atamasına] kimse ekonomik olarak, siyaseten cesaret edemediler, edemezler, edemeyecekler. Bu millet onlara bunu yaptırmaz. Saraçhane'deki milyonluk gece fotoğrafları neden var?"

Tepkiler ne oldu?

Üç isme yönelik "casusluk" suçlaması yöneltilmesine ilişkin CHP'den tepkiler geldi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bu, demokrasiyi rejim dışına itme operasyonudur. İktidar, kendisini 'değiştirilemez' ilan ederken, alternatifini 'tehlike' olarak kodluyor" dedi.

Emir, bu durumu "otoriterliğin son evresi" olarak değerlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Bu ülkede eleştirmek, seçim kazanmak 'suç', haber yapmak 'ihanet', düşünmek 'casusluk' sayılır hale geldi" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Bu iktidar tümüyle gerçeklikten kopmuştur. Her eleştiri düşmanlık değildir. Her muhalefet tehdit değildir. Bu anlayışla ülke yönetilmez" mesajını paylaştı.

TELE 1 televizyonuna bağlanan CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal, "Bu siyasi bir soruşturmadır" dedi ve Merdan Yanardağ'a da destek verdi.

Tanal, "Merdan Yanardağ anti-emperyalist bir adam. Tam bağımsız Türkiye'den yana olan bir adam. Bir gazetecidir. Gazetecilik suç teşkil etmez. Merdan Yanardağ'dan casusluk çıkmaz. Bu bir suç icat etmektir" dedi.

İBB ile ilgili ikinci bir soruşturma dosyasında ise 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden "4.7 milyon kişinin kişisel verilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığı" iddia ediliyor.

'İBB HANEM' isimli uygulamayla da "11 milyon kişinin sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırıldığı" öne sürülüyor.

Açıklamaya göre bu kapsamda 13 isim hakkında gözaltı kararı verildi.