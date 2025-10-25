İmamoğlu, 'casusluk soruşturması' kapsamında yarın ifade verecek

  1. Ekonomim
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “casusluk soruşturması” kapsamında yarın saat 11.00’de Çağlayan Adliyesi’nde ifade verecek.

Önceki gün başlatılan casusluk soruşturması kapsamında gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alınırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da gözaltı kararı verildi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre İmamoğlu, 26 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’de tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi’nden Çağlayan’a getirilecek. İmamoğlu’nun, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde ifadesinin alınacağı öğrenildi.

CHP’den 'Çağlayan'a gelin' çağrısı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu için vatandaşlara Çağlayan Adliyesi önüne gelme çağrısında bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, 26 Ekim Pazar Saat 11.00’de Çağlayan Adliyesi'ne ifade vermeye geliyor. Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde demokrasimizi ve Türkiyemizi savunmak için buluşuyoruz.”

