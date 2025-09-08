  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İmamoğlu: CHP içi kavga yoktur, iktidarın kalkıştığı bir müdahale vardır
Takip Et

İmamoğlu: CHP içi kavga yoktur, iktidarın kalkıştığı bir müdahale vardır

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu "CHP içi kavga yoktur, iktidarın yargı ve polis zoruyla CHP’ye karşı kalkıştığı açık bir müdahale vardır." dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İmamoğlu: CHP içi kavga yoktur, iktidarın kalkıştığı bir müdahale vardır
Takip Et

Ekrem İmamoğlu, İl Başkanlığı'nın Gürsel Tekin için polis ablukasına alınmasına tepki göstererek bir paylaşım yaptı. GürselTekin'in kayyum olarak atanmasının, parti içi mesel olmadığını söyleyen İmamoğlu "CHP içi kavga yoktur, iktidarın yargı ve polis zoruyla CHP’ye karşı kalkıştığı açık bir müdahale vardır." dedi.

Ekrem İmamoğlu paylaşımında "Demokrasinin, hukukun ve çok partili hayatın alenen yok edilmek istendiği bir utanç sürecini yaşıyoruz. Bu utanç, Cumhuriyeti ve demokrasiyi tehdit eden iktidara aittir. CHP içi kavga yoktur, iktidarın yargı ve polis zoruyla CHP’ye karşı kalkıştığı açık bir müdahale vardır.

Partimizin bütün kongre süreçleri YSK gözetimi ve onayında gerçekleştirilmiştir. YSK’yı görmezden gelerek, Anayasa’yı hiçe sayarak verilen kararların ne hukuk ne de millet nezdinde kıymeti vardır. Hukuksuz müdahalelere kalkışanlar, CHP üzerinden milleti teslim almaya çalışmaktadır. Ancak aziz milletimiz asla teslim olmayacaktır. Mücadeleyle dolu şanlı tarihimiz bize yol göstermeye devam edecektir. Müdafaa-i Hukuk ruhu her zamankinden canlıdır.

"Milletin iktidarı kurulana kadar durmak yok"

Milletin iktidarı kurulana kadar bize durmak, yorulmak, vazgeçmek yoktur. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için azim, kararlılık ve cesaretle cumhuriyet, demokrasi ve adalet mücadelemizi büyüterek devam ettireceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, aziz milletimiz bizimledir. Biz kazanacağız, millet kazanacak." ifadelerini kullandı. 

Gündem
Erdoğan: CHP'nin koltuk kavgasının ülkemize zarar vermesine 'eyvallah' demeyiz
Erdoğan: CHP'nin koltuk kavgasının ülkemize zarar vermesine 'eyvallah' demeyiz
Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan: Nükleer enerjiyi portföyümüze mutlaka dahil etmek gerekir
'Nükleer enerjiyi portföyümüze mutlaka dahil etmek gerekir'
Son dakika! Gürsel Tekin: Yarın yine geleceğim
Son dakika! Gürsel Tekin: Yarın yine geleceğim
Flaş iddia! CHP gerekirse her gün bina değiştirecek, Gürsel Tekin'e adres aratacak
Flaş iddia! CHP gerekirse her gün bina değiştirecek, Gürsel Tekin'e adres aratacak
Son dakika! Özgür Özel yarın yeni ofisine gidecek
Son dakika! Özgür Özel yarın yeni ofisine gidecek
Son dakika! 2 polisin şehit edildiği saldırıda itribatlı bir kişi gözaltına alındı
Son dakika! 2 polisin şehit edildiği saldırıda itribatlı bir kişi gözaltına alındı