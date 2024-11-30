İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi

İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında düzenlenen "Belediye Başkanları Toplantısı"na verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı'nın sizlere yönelik açıklamaları olmuştu. 'Millete sunacakları hiçbir şeyleri yok. Ne gam ne tasa...' İş yapmamakla eleştirdi. Ne demek istersiniz?" sorusu üzerine İmamoğlu, "derin ekonomik krize karşı" belediyelerin kent lokantaları, yurtlar, kreşler açtığını, milyonlarca öğrenciye burs verdiğini ifade etti.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İçeride yaklaşık 415 kahraman belediye başkanımız, onların yarattığı ekonomik krizde yaraları hem sarmaya hem de açıkçası onların yarattığı bu ekonomik depresyonda insanlarımızı sağlıklı tutmaya gayret ediyor. Bu sözlerini bize değil, gitsin bir emekliyle sokakta tartışmasını, bir öğrenciyle, üniversite öğrencisiyle konuşmasını ya da çocuğunu kreşe, okula yollayamayan anneyle tartışmasını öneririm. Halktan uzak kalınca iş böyle oluyor."