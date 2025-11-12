İmamoğlu davası dünya gündeminde: Yargı, siyasetin aracı oldu

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, uluslararası medyada geniş yankı uyandırdı. Dünyanın önde gelen basın kuruluşları, söz konusu davayı Türkiye’nin demokrasi, hukuk devleti ilkeleri ve adil seçim süreçleri açısından kritik bir sınav olarak değerlendirdi.

İddianamenin 3 binden fazla sayfa ve 142 ayrı suçlamadan oluşması, bunun geniş çaplı bir siyasi operasyonun parçası olabileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi. Haberlerde ayrıca İmamoğlu’nun, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “en güçlü siyasi rakibi” olarak görüldüğü vurgulandı.

BBC: olağanüstü geniş kapsamlı siyasi soruşturma

BBC, hazırlanan iddianameyi “son yılların en geniş kapsamlı siyasi soruşturmalarından biri” olarak tanımladı. Haberde, İmamoğlu’nun 142 ayrı suçlamayla yargılanacağı ve tutuklamanın “son on yılın en büyük protesto dalgasını” tetiklediği belirtildi.

Yayında ayrıca CHP yönetiminden gelen “Bu süreç hukuki değil, tamamen politik” açıklamalarına da geniş yer verildi.

Fınancıal Tımes: Eşi görülmemiş ceza talebi

Financial Times (FT), iddianameyi “İmamoğlu’nun siyaseten tamamen dışlanmasını amaçlayan bir süreç” olarak değerlendirdi.

Gazete, dosyada yer alan 160 milyar TL’lik kamu zararı iddiasını olağan dışı bulduğunu yazarken, Mart ayında gerçekleşen tutuklamanın ardından yaşanan protestolar ve Merkez Bankası’nın lirayı destekleme müdahalelerini hatırlattı.

FT’ye göre dava, Türkiye’nin siyasi istikrarı ve yatırım güvenliği açısından uzun vadeli sonuçlar doğurabilir.

Bloomberg: Piyasalar sarsıldı, risk algısı yükseldi

Bloomberg, davayı ekonomik etkileriyle ele aldı. Haberde, iddianamenin açıklanmasının ardından Borsa İstanbul’da sert düşüşler, 10 yıllık tahvil faizlerinde artış yaşandığı ve bu durumun yabancı yatırımcıların hukuki öngörülebilirliğe dair endişelerini artırdığı belirtildi.

Bloomberg ayrıca davanın, CHP içindeki liderlik dengelerini ve İmamoğlu’nun 2028 seçimlerindeki olası rolünü etkileyebileceğini ifade etti.

The New York Tımes: Yargı, siyasetin aracı oldu

The New York Times (NYT), iddianameyi “Erdoğan’ın yargı üzerindeki etkisini pekiştirdiği yeni bir örnek” olarak yorumladı. Haberde, savcılığın İmamoğlu’nu “örgüt lideri” olarak tanımladığı ve “şehri saran bir yapı” benzetmesini kullandığı belirtildi. NYT ayrıca İstanbul’un Erdoğan açısından stratejik ve sembolik önemi bulunduğuna dikkat çekerek, İmamoğlu’nun 2019 ve 2024 seçimlerindeki başarılarının iktidar açısından “psikolojik eşik” anlamı taşıdığını yazdı.

Der Spıegel: Kurgulanmış, sahnelenmiş bir dava

Almanya’nın önde gelen dergilerinden Der Spiegel, iddianameyi “inszeniert” yani “sahnelenmiş/kurgulanmış” olarak nitelendirdi.

Haberde suçlamaların “dağınık, tutarsız ve siyasi kaygılardan beslenen bir dosya” görüntüsü verdiği ifade edildi. Dergi ayrıca İmamoğlu’nun avukatının “Bu dava korkudan besleniyor; o korku İmamoğlu’nun Erdoğan’ı yenme ihtimalidir” sözlerine yer verdi. Tutuklamanın ardından ülke genelinde geniş çaplı protestoların yaşandığı da hatırlatıldı.