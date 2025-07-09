İmamoğlu davası TRT’den nasıl yayınlanacak? Yasal değişiklikler gündemde

CHP’nin talebi ve TBMM’ye sunduğu Kanun Teklifi ile gündeme gelen “İBB Davası’nın TRT’den canlı yayınlanması” önerisine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da destek verdi. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Bahçeli’nin “Dava canlı yayınlansın” çağrısını “Bana göre gayet güzel bir takdirdir, hayırlı olur” sözleriyle değerlendirdi.

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk suçlamalarının ele alınacağı davanın TRT’den yayınlanmasına ilişkin tartışmalar sürerken, “Bunun için ne yapılmalı?” sorusu gündeme geldi.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda değişiklik

Kamuoyunda, “İBB Davası” olarak bilinen Ekrem İmamoğlu’nun yargılanacağı davanın TRT’den yayınlanması için 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 183’üncü maddesinin değiştirilmesi gerekiyor. BirGün'den Mustafa Bildircin'ın haberine göre maddeye, kovuşturma evresindeki açık duruşmanın, sanık ve suçtan zarar görenlerin talep ve rızasıyla TRT’den yayınlanabilmesine yönelik ek bir madde eklenmesi bekliyor. Bu kapsamda, her türlü altyapının TRT ve Adalet Bakanlığı’nca sağlanabileceği belirtiliyor.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun 21’inci maddesinin de değiştirilmesi öngörülüyor

CMK’de yapılacak değişikliğin yanı sıra Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun 21’inci maddesinin de değiştirilmesi öngörülüyor. Maddeye, “5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 183’üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre ilgili mahkeme tarafından karar verilen yayınlar, Kuruma tahsis edilen ve Türkiye genelinde yayın yapan TV kanallarından birinde, herhangi bir ücret alınmaksızın, başka bir makamın iznine gerek olmaksızın gerçekleştirilir” cümlesinin eklenmesi bekleniyor. Yayınlara yönelik esas ve usullerin ise Adalet Bakanlığı ve TRT’nin birlikte hazırlayacağı bir protokolle düzenleneceği belirtiliyor.