İmamoğlu davasında gerginlik yaşandı, duruşma ertelendi

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının ilk duruşmasının 31. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi.

Duruşmada bazı sanık avukatları taleplerinin olduğunu dile getirerek söz hakkı istedi. Söz verilen Fatih Keleş’in avukatı Baran Kaya "Mizansen yapılıyor burada" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine mahkeme başkanı ile avukat Baran Kaya arasında tartışma yaşandı. Başkan, avukat Kaya’nın soru sormadan beyanda bulunduğunu belirterek "Bu şekilde devam ederseniz sizi salondan çıkaracağım" dedi. Mahkeme tarafından avukat Kaya’nın mikrofonu da kapatıldı. Mikrofonun kapatılması üzerine duruşma salonunda bulunan avukatlar tepki gösterdi. Başkan ise "Talimatla iş yapıyorsunuz diyen avukata söz hakkı vermem" dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Tora Pekin ise, "3 hafta sonrasına bırakmaksızın tahliye talepleriyle ilgili sanıklara ve avukatlarına söz verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sanık kürsüsüne çağırılan tutuklu sanık Ahmet Güldü ise tartışma esnasında savunma yapamadığı gerekçesiyle tepki göstererek "Arkadaşlar bir bırakın savunmamı yapayım" dedi.

Sanık Güldü’nin kimlik tespiti yapıldığı esnada avukat Baran Kaya’nın konuşmaya devam etmesi üzerine mahkeme başkanı tarafından ara verildi. Duruşmaya ara verilmesine tepki gösteren Ekrem İmamoğlu "Ayıp ama böyle olmaz başkanım. İnmiyorum aşağıya" dedi. İmamoğlu, sanıklar duruşma salonundan nezarethaneye indirilirken "Önce beni indirin. Ben buradayım. Yaka paça beni indir. Pinpon topu muyum ben? Burası çocuk oyuncağı değil, herkes insan" ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu ardından duruşma salonundan çıkmayacağını söyledi. Jandarma tarafından sanıkların nezarethaneye inmemesi durumunda mahkeme heyetinin duruşmaya devam etmeyebileceği ifade edildi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu "Etmeyecekse etmesin" yanıtını verdi.

Duruşma salonuna mübaşir gelerek duruşmaya bugün devam edilmeyeceğini duyurdu. Duruşma yaşanan gerilim nedeniyle yarına ertelendi.