İmamoğlu davasında kritik gelişme! CHP'li Günaydın açıkladı

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ifadeleri sonrası açılan 11 Nisan'da Çağlayan'da görülmesi planlanan duruşmanın adresi değiştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Günaydın, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun iki gün sonra (11 Nisan Cuma) Çağlayan'da görülmesi gereken bir duruşmanın ani bir kararla Silivri Açık Ceza Yerleşkesi'ne alındığını açıkladı.

"Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak!"

Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ifadeleri nedeniyle açılan davanın duruşmasının Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 Nolu duruşma salonuna alındığını belirten Günaydın, "Ben bu salonu Ergenekon duruşmalarından hatırlıyorum. Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak!" ifadelerini kullandı.