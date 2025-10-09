  1. Ekonomim
İmamoğlu: Demirtaş'ın tutukluluğu, Kürt meselesinin çözülmesi ve silahlar yerine siyasetin güçlenmesi önünde büyük bir engel

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı, Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanlığı'nın AİHM'in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kararına itiraz etmesini eleştirdi.

İmamoğlu: Demirtaş'ın tutukluluğu, Kürt meselesinin çözülmesi ve silahlar yerine siyasetin güçlenmesi önünde büyük bir engel
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kararına yapılan itiraza ilişkin iktidara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin hesabından paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "AİHM’in Selahattin Demirtaş hakkındaki bağlayıcı kararını uygulamak yerine önceki gün yapılan itiraz, 'Terörsüz ve Demokratik Türkiye' yolunda filizlenen umutlara gölge düşürmüştür" dedi. 

"Bu adım, milyonlarca yurttaşın adalet beklentisini hiçe saymaktır" diyen İmamoğlu, "Sayın Demirtaş’ın tutukluluğunun devamı, Kürt meselesinin çözülme yoluna girmesinin ve silahlar yerine siyasetin güçlenmesinin önünde büyük bir engeldir" ifadesini kullandı.

"İktidarın samimiyetinin ölçüsü"

İmamoğlu ayrıca şunları söyledi:

"İktidarın samimiyetinin ölçüsü, Sayın Demirtaş’ın özgürlüğünde düğümlenmektedir. Selahattin Demirtaş’ın ve demokrasiyi savunan herkesin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. İnanıyoruz ki, ülkemiz milletin iradesi ve mücadelesiyle huzurlu günlere kavuşacak. Türkiye, siyasetçilerin cezaevinde olduğu bir ülke olmayacak."

