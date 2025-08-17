  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İmamoğlu: Deprem ülkesiyiz, bu gerçeği kabul etmek zorundayız
Takip Et

İmamoğlu: Deprem ülkesiyiz, bu gerçeği kabul etmek zorundayız

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde mesaj paylaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İmamoğlu: Deprem ülkesiyiz, bu gerçeği kabul etmek zorundayız
Takip Et

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Deprem ülkesiyiz, bu gerçeği kabul etmek zorundayız" değerlendirmesini yaptı.

İmamoğlu, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Biz deprem ülkesiyiz, bu gerçeği kabul etmek zorundayız. Ulusal bir seferberlik ve güçlü bir hazırlık ile yarınlarımızı güvenceye alabiliriz" ifadesini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi paylaşımı: Acısını hâlen yüreğimizde hissediyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi paylaşımı: Acısını hâlen yüreğimizde hissediyoruzGündem
Türkiye'de 26 yılda 448 bin deprem oldu: İstanbul büyük risk altında!Türkiye'de 26 yılda 448 bin deprem oldu: İstanbul büyük risk altında!Gündem
Gündem
Sinop Belediye Başkanı'ndan AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara yanıt
Sinop Belediye Başkanı'ndan AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi paylaşımı: Acısını hâlen yüreğimizde hissediyoruz
Erdoğan: 17 Ağustos'un acısını hâlen yüreğimizde hissediyoruz
İSKİ açıkladı: Barajlardaki su seviyeleri gerilemeye devam ediyor
İSKİ açıkladı: Barajlardaki su seviyeleri gerilemeye devam ediyor
CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel de bana iftira attı
Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel de bana iftira attı
Patateslerini sokağa döken çiftçiye 1,4 milyon TL ile 17,2 milyon TL arasında ağır ceza
Patateslerini sokağa döken çiftçiye 1,4 milyon TL ile 17,2 milyon TL arasında ağır ceza
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye’ye geçiş süreci rutin yaklaşımlarla yönetilemez
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye’ye geçiş süreci rutin yaklaşımlarla yönetilemez