Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Deprem ülkesiyiz, bu gerçeği kabul etmek zorundayız" değerlendirmesini yaptı.

İmamoğlu, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Biz deprem ülkesiyiz, bu gerçeği kabul etmek zorundayız. Ulusal bir seferberlik ve güçlü bir hazırlık ile yarınlarımızı güvenceye alabiliriz" ifadesini kullandı.