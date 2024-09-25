İmamoğlu: Dünya standartlarındaki üniversitemiz ne yazık ki cezalandırılıyor

“Dünden Yarına Boğaziçi Üniversitesi Buluşması”, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlendi. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) ve Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri tarafından düzenlenen gecede, Boğaziçi Üniversitesi’nin kökleri, değerleri, tarihi ve geleceği ele alınıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açılış konuşması yaptığı geceye Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı. Flüt dinletisiyle başlayan gecede, BÜMED Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Cesur ve eski Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Emeritüs Profesör Dr. Üstün Ergüder de birer açılış konuşması yapacak.

Buluşmada konuşan İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

"Boğaziçi Üniversitesi 53 yıldır Türkiye’mize hizmet ediyor. Boğaziçi Üniversitesi’nin tarihini 53 yılla sınırlayamayız, 1863’e kadar giden bir geçmişi var. Ülkemizin toplumsal ve ekonomik hayatına çok büyük katkılar sunmuş bir üniversite. Eğitim ve yüksek öğrenim adına önemli bir değerimiz. Böyle köklü ve büyük eğitim kurumlarına sahip olmak büyük önem taşıyor.

"Kreşlerimizin eğitim planlamasını Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdik"

Boğaziçi Üniversitesi tüm dünyada bizleri başarıyla temsil ediyor. Diğer yandan bulundukları bölgede kenti canlandırma işlevini biliyoruz. Boğaziçi Üniversitesi’nin de İstanbul’a katkısı paha biçilemez. Sadece üniversitelilerin değil, kentlimizin hayatına da değer katıyor. Yerel yönetimlerle gerçekleştirilen iş birlikleri de çok önemli. Bizim için çok can alıcı bir hizmet; kreşlerimizin eğitim planlamasını Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdik.

"Dünya standartlarındaki üniversitemiz ne yazık ki cezalandırılıyor"

Bugün burada bulunmamızın sebebi ne yazık ki son dönemde Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olumsuzluklar. Ülkemizin, kentimizin çok büyük bir değeri, dünya standartlarındaki üniversitemiz ne yazık ki cezalandırılıyor. Muhteşem bir üniversite cezalandırılmak isteniyor. Akademisyenlerimizin içeri alınmadığı, liyakat konusunda üzücü olayların yaşandığı bir durum…

"Liyakat zincirlerinin bozuldu, bir kısım kişiler tarafından kadrolar dolduruluyor"

Akademisyenlerimiz dünyanın en önemli kurumları tarafından kapılırken Boğaziçi Üniversitesi’nin liyakat zincirlerinin bozulduğu bir durumda bir kısım kişiler tarafından kadrolar dolduruluyor. Akademisyenlerimizin ülkemizde değil de başka ülkelerde akademik çalışmalarını yürütüyor olması büyük bir kayıptır.

"Kurumları siyasal hırsları nedeniyle çalışmaz hale getiriyorlar"

Bize yapılmak istenenlerle biraz benzetiyorum. Şaşırmayan bir insan konumundayım. Bu anlamda ne denli deneyimli olduğumu sizler de biliyorsunuz. Bunları konuşmak çok üzücü. Bu ülkeye çok büyük faydası olan kurumları siyasal hırsları nedeniyle çalışmaz hale getiriyorlar. Bunları, başka üniversitelerimize de yapılıyorlar. Ben oralarda da kapının arkasından bir mücadeleyi yürütme gayreti içerisinde oluyorum. İBB üzerinden İstanbul seçmenini cezalandırma çabasında olan bu anlayış Boğaziçi Üniversitesi üzerinden de tüm gençlerin hayallerini ve halkımızı cezalandırıyorlar.

Boğaziçi Üniversitesi her hukuksuzluğa karşı kendini savunmaya devam ediyor. Takdirle direnişinizi takip ediyorum. Bize de aynı şeyi yapıyorlar. İBB'yi de engellemeye çalışıyorlar, onlar engellemeye çalışırken onları kıskandıracak ve hatta çatlatacak kadar İstanbul'a hizmet etmeye devam ediyoruz."

İmamoğlu'nun ardından konuşan BÜMED Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Cesur da "Bizi biz yapan değerler, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’ni oluşturan temel değerlerdir. Her birimizin hikayesi takip edildiğinde Boğaziçi Üniversitesi’nin Atatürk’ün ilkeleri mükemmellik merkezi olduğu görülecektir. Bu yüzdendir ki Boğaziçi Üniversitesi mezunları seçtikleri her alanda liderlik rollerini üstlenen evrensel standartları benimsemiş güçlü birer rol modeldir" ifadelerini kullandı.

Sunuculuğunu Jülide Ateş’in üstlendiği buluşmada ayrıca “Dünden Yarına Boğaziçi Üniversitesi” paneli de yapılacak. Panelde, Enstitü İstanbul İSMEK Koordinatörü Dr. Canan Aratemür Çimen moderatörlüğünde İş insanı Erkut Yücaoğlu, iş insanı Mehmet Yaltır, iş insanı Tijen Mergen, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım, Prof. Dr. Çiğdem Kafesçioğlu ve oyuncu Selen Uçer konuşacak.

Buluşmanın devamında genç mezunlar deneyimlerini aktaracak ve gece, gelecek vizyonu içeren kapanış konuşmasının ardından sona erecek.