İmamoğlu duyurdu: Emekliler için spor tesisleri 1 TL
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye bağlı spor tesislerinde emeklilerin 1 TL karşılığında spor yapabileceğini açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, emekliler için spor tesislerinin ücretinin 1 TL olduğunu duyurdu.
Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, İBB'nin 71 tesisinde emeklilerin spor tesislerinden 1 TL karşılığında faydalanabileceği belirtildi.
1 TL'lik fiyat, emekli, emekli olma hakkını elde etmiş ve 65 yaş üzeri vatandaşlar için fitness ve yüzme branşlarında geçerli olacak.
Emekliler için spor tesislerimizi 1 TL yaptık. pic.twitter.com/9kLqDmqrGc— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 14, 2025