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İmamoğlu duyurdu: Emekliler için spor tesisleri 1 TL 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye bağlı spor tesislerinde emeklilerin 1 TL karşılığında spor yapabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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İmamoğlu duyurdu: Emekliler için spor tesisleri 1 TL 
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, emekliler için spor tesislerinin ücretinin 1 TL olduğunu duyurdu.

Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, İBB'nin 71 tesisinde emeklilerin spor tesislerinden 1 TL karşılığında faydalanabileceği belirtildi.

1 TL'lik fiyat, emekli, emekli olma hakkını elde etmiş ve 65 yaş üzeri vatandaşlar için fitness ve yüzme branşlarında geçerli olacak.

 

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