İstanbul'a 9 yeni metro ve tramvay hattı geliyor: İşte güzergahlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı bütçesi 564 milyar TL olarak kabul edildi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki İBB Meclisi toplantısında, 9 yeni metro ve tramvay hattının müjdesini verdi.

İmamoğlu, projelerin fizibiliyet ve güzergah etüt çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Sabiha Gökçen Havalimanı - Beylikdüzü arasını 55 dakikaya düşürecek HIZRAY'ın proje çalışmalarının tamamladığını da söyledi.Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvayının son durumu hakkında bilgi veren İmamoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve ÇED onayları aldığımız projemizde, 2025’de ihaleye çıkmayı ve 2028 yılı sonunda açmayı planlıyoruz." dedi.

İstanbul'a 9 yeni metro ve tramvay hattı

Toplam uzunluğu 76,4 km olacak 9 yeni metre ve tramvay hattı şöyle:

1- Ümraniye-Üsküdar-Beykoz metro hattı

2- Hacıosman-Çayırbaşı-Sarıyer metro hattı

3- İTÜ-Maslak-Kâğıthane metro hattı

4- Üsküdar-Kadıköy metro hattı

5- Ayvansaray-Fenertepe metro hattı

6- Yenidoğan-Söğütlüçeşme metro hattının Emek-Söğütlüçeşme arası

7- Bostancı-Kayışdağı Tramvay Hattı

8- Laleli-Ayvansaray Tramvay Hattı

9- Zincirlikuyu-Ortaköy teleferik hattı