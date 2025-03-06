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İmamoğlu duyurdu: Kadıköy’e 7/24 hizmet verecek hayvan hastanesi açılıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy'ün Hasanpaşa Mahallesi'nde 7/24 hizmet verecek bir hayvan hastanesi yapacaklarını sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile duyurdu.

Haber Merkezi
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İmamoğlu duyurdu: Kadıköy’e 7/24 hizmet verecek hayvan hastanesi açılıyor
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy’de hizmete sokacakları hayvan hastanesinin duyurusunu sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile yaptı.

İmamoğlu paylaşımını “Kadıköy’e 7/24 hizmet verecek hayvan hastanesi kazandırıyoruz” notuyla yayınladı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan Kontrol Mühendisi Fatih Gül'ün aktardığına göre Hasanpaşa Mahallesi'ne yapılacak hayvan hastanesinin toplam inşaat alanı 625 metre kare olacak.

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