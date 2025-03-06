İmamoğlu duyurdu: Kadıköy’e 7/24 hizmet verecek hayvan hastanesi açılıyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy'ün Hasanpaşa Mahallesi'nde 7/24 hizmet verecek bir hayvan hastanesi yapacaklarını sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile duyurdu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy’de hizmete sokacakları hayvan hastanesinin duyurusunu sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile yaptı.
İmamoğlu paylaşımını “Kadıköy’e 7/24 hizmet verecek hayvan hastanesi kazandırıyoruz” notuyla yayınladı.
Kadıköy’e 7/24 hizmet verecek hayvan hastanesi kazandırıyoruz. pic.twitter.com/nyEAc0shKS— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 6, 2025
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan Kontrol Mühendisi Fatih Gül'ün aktardığına göre Hasanpaşa Mahallesi'ne yapılacak hayvan hastanesinin toplam inşaat alanı 625 metre kare olacak.