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İmamoğlu: En çok korktukları şeyi yapacağız!

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden gençlere seslendi.

Haber Merkezi
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İmamoğlu: En çok korktukları şeyi yapacağız!
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Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı paylaşıldı.

İmamoğlu, "Genç kızlarımızın, oğullarımızın, çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi geri alacağız. En çok korktukları şeyi yapacağız; ayrısı gayrısı olmayan bir ülke olacağız, bayram yerine çevireceğiz tüm yurdu. Gençlerin coşkusu her yeri saracak. Kalbi kararmış, ruhu kararmış, yüzünü nefret kaplamışlara inat, gençleri haksız yere tutuklayanlara inat neşemizi mutluluğumuzu geri alacağız" ifadelerini kullandı. 

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