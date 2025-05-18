İmamoğlu: En çok korktukları şeyi yapacağız!
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden gençlere seslendi.
Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı paylaşıldı.
İmamoğlu, "Genç kızlarımızın, oğullarımızın, çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi geri alacağız. En çok korktukları şeyi yapacağız; ayrısı gayrısı olmayan bir ülke olacağız, bayram yerine çevireceğiz tüm yurdu. Gençlerin coşkusu her yeri saracak. Kalbi kararmış, ruhu kararmış, yüzünü nefret kaplamışlara inat, gençleri haksız yere tutuklayanlara inat neşemizi mutluluğumuzu geri alacağız" ifadelerini kullandı.
Genç kızlarımızın, oğullarımızın, çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi geri alacağız.— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) May 18, 2025
En çok korktukları şeyi yapacağız; ayrısı gayrısı olmayan bir ülke olacağız, bayram yerine çevireceğiz tüm yurdu. Gençlerin coşkusu her yeri saracak.
Kalbi kararmış, ruhu kararmış, yüzünü… pic.twitter.com/fnOxpGZdrt