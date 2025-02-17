İmamoğlu'ndan "bilirkişi iddianamesine" tepki: Hepsinin arkasında Erdoğan var, beni hedef gösteriyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bilirkişi S.B.’ye yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle bir iddianame hazırlandı.

İmamoğlu, “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” suçlamasıyla karşı karşıya ve 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyor.

İddianame mahkemeye sunulacak ve kabul edilmesi durumunda dava süreci başlayacak.

İmamoğlu'ndan iddianameye yanıt

İmamoğlu, hakkında hazırlanan iddianameyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kendisine istenilen cezalarla ilgili görüşlerini paylaşan İmamoğlu, “25 yılı aşan hapis cezasıyla yargılanan bir kişi durumundayım. Beni siyaseten devre dışı bırakan kişinin adı da belli, Sayın Cumhurbaşkanı” dedi.

Cumhurbaşkanının kendisini hedef gösterdiğini belirten İmamoğlu, defalarca kendisini mertliğe davet ettiğini hatırlattı. “Er meydanında mertçe güreşilir, demokrasi de böyledir. Mertliğe davet ettim ama tercih başka. Heybeden ve turplardan bahseden onlar” dedi.

İmamoğlu, Erdoğan’ın sanatçılara, iş insanlarına ve siyasetçilere tehditler savurduğunu iddia etti ve “İstediğimiz mertlik. Mertlik sandıkta olur. Sandıkta oy kullanılır, millet kimi tercih ediyorsa o koltuğa oturur” diye konuştu.

“Kasımpaşalı'ya yakışır şekilde davranmaya davet ediyorum”

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şu çağrıyı yaptı: “Mertliğin simgesi olan Kasımpaşa’nın adına yakışır şekilde davranmaya davet ediyorum. Biz mertçe mücadeleye hazırız. Hapse atılan belediye başkanları, genel başkanlar, meclis üyelerinin tek suçu bir kişiye karşı olmak, ona karşı seçimi kazanmak, 20 yıl sonra Türkiye’de birinci parti olmak. Partiye bile göz koydular. Milletimizin demokrasi aşkına güveniyorum.”

Ömer Aras’a soruşturma tepkisi

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras’ın iktidarı eleştirmesi ve ardından hakkında başlatılan soruşturmayı da değerlendiren İmamoğlu, “Ekrem İmamoğlu’na yapılan bu taciz, bu süreç o kurum ve kuruluşların içinde olan kişilere yapılsa, size, ailenize, kuruluşunuza yapılsa ne yapacaksınız, mutlu mu olacaksınız? Olmayacaksanız siz de ses çıkaracaksınız. O nedenle TÜSİAD konuşmuş, konuşacak. Ben TÜSİAD üyelerinin yerinde olsam... hepsi tek tek konuşmalı” dedi.

İmamoğlu ayrıca Halk TV’ye de iddianame hazırlanmalarını hatırlattı ve yargılanan gazetecilere geçmiş olsun dileklerini iletti, "Bahsi geçen konudaki dört gazeteci dostuma da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Demokrasinin olmadığı yerde sermaye de gelmez üretim de olmaz. Milletimize ve geleceğine yazık ediyorsunuz" dedi.