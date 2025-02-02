İmamoğlu, Erdoğan'ın tweetini alıntılayarak çağrı yaptı: Hodri meydan!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi X hesabından yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir tweetini alıntılayarak erken seçim çağrısında bulundu.

"Milletimiz için, en etkili ilaç sandıktır. Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır" diyen İmamoğlu, Cumhurbaşkanı'nın "Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır" ifadelerini de paylaşımına ekledi.

"Millet büyüktür!" diyen İmamoğlu, "hodri meydan, hemen seçim" ifadelerini kullandı.