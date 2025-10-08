  1. Ekonomim
  3. İmamoğlu: Eski AK Parti vekilinin sözlerinde suç değil, çıplak bir hakikat var
İmamoğlu: Eski AK Parti vekilinin sözlerinde suç değil, çıplak bir hakikat var

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, dün tutuklanan eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanmasını değerlendirdi.

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını açıklamıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kocabıyık, çıkarıldığı mahkemece dün tutuklandı.

"Doğruyu söylediği için dokuz köyden kovuldu, sonunda da tutuklandı"

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Kocabıyık'ın tutuklanmasını değerlendirdi.

"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "Doğruyu söylediği için dokuz köyden kovuldu, sonunda da tutuklandı. AK Parti’nin eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık cezaevine konuldu. Muktedirler onun gerçeği açıkça ortaya koyan sözlerinden rahatsız oldular" dedi.

İmamoğlu, "Oysa Kocabıyık’ın sözlerinde suç değil, çıplak bir hakikat var. Artık öyle bir noktadasınız ki, eski yol arkadaşlarınızın yüzünüze tuttuğu aynayı bile yargı yoluyla kırmaya çalışıyorsunuz. Ama unutmayın: Hapiste olanlar, sizden korkup susanlardan daha özgür. Zorla gizlemeye çalıştığınız hakikat, milyonların cesaretine ve yarınlara duyulan umuda dönüşüyor. Zulmünüz artıyor, gidişiniz hızlanıyor" ifadesini kullandı.

