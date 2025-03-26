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'İmamoğlu' eylemleri! İstanbul'da son iki günde 198 kişi tutuklandı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda İstanbul'da son iki günde 198 kişi tutuklandı.

Haber Merkezi
ANKA
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'İmamoğlu' eylemleri! İstanbul'da son iki günde 198 kişi tutuklandı
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, protestolar nedeniyle gözaltına alınan şüphelilerle ilgili kararlar belli oldu. Adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen 22 şüpheli hakkında, yurt dışı çıkış yasağı ve belirli periyotlarla imza atma yükümlülüğü getirilerek adli kontrol kararı verildi.

Aynı soruşturma çerçevesinde, tutuklama talebiyle sevk edilen 44 şüpheliden 26’sı tutuklanırken, 8 kişi hakkında adli kontrol, 10 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Soruşturmalar kapsamında dün ve bugün 198 şüpheli tutuklandı.

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