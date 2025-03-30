İmamoğlu eylemlerine ikinci iddianame: 139 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı 23 Mart Pazar günü Saraçhane'deki protestolara katılan 104’ü tutuklu 139 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Şüphelilerin 67'si 25 yaş altı: 3 yıla kadar hapisleri isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 67'si 25 yaş altında olan 139 kişi hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istedi.

NTV'de yer alan habere göre şüphelilere "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’" suçlaması yöneltildi.

Berkay Gezgin de iddianamede yer alıyor

İddianamede yer alan isimler arasında "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla bilinen 22 yaşındaki Berkay Gezgin de var.

Protestolar sırasında kolluk kuvvetlerine taş ve yanıcı madde attığı ya da Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği öne sürülenlerin dosyaları ise ayrıldı.

İlk iddianamede 74 şüpheli var

İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik protestolarla ilgili ilk iddianame 28 Mart'ta hazırlanmış, 59'u tutuklu 74 kişi hakkında yine 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.