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İmamoğlu gençlere seslendi: Sizlere özel bir çağrım var

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin kuruluşunu duyurduğu açıklamasında, vatandaşları ve gençleri yeni Türkiye vizyonunu birlikte inşa etmeye davet etti.

Haber Merkezi
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İmamoğlu gençlere seslendi: Sizlere özel bir çağrım var
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Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in dün CHP Grup Toplantısında açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimiz ile yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Ülkemizi adalete ve refaha kavuşturacak yeni yönetimin ilk adımını atıyoruz. Aday Ofislerimiz Türkiye vizyonumuzun en geniş katılımla hazırlanacağı, bu vizyonun il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle anlatılacağı üsler olacak. Ofisimizin icra kurulu CHP Genel Sekreterimiz Selin Sayek Böke, TBMM Grubumuzu temsilen Aydın Milletvekilimiz Bülent Tezcan ve yakın çalışma arkadaşım Serkan Özcan’dan oluşacak. Bütün vatandaşlarımızı yakında adres duyuruları da yapılacak bu ofislerimizde aktif görev almaya, süreçlere katkı sunmaya ve yeni Türkiye’nin inşasında inisiyatif almaya davet ediyorum." ifadelerini yer aldı.

"Sizlere ayrıca özel bir çağrım var"

Gençlere seslenen İmamoğlu "Sevgili Gençler bu vesileyle sizlere de ayrıca özel bir çağrım var; Türkiye’nin umudu, geleceğimizin teminatı, heyecanı yüksek, adalete susamış, demokrasiye inancı tam, insanını ve memleketini çok seven ruhunuzla, tarih yazmaya, birlikte ülkemizi geleceğe hazırlamaya, hep birlikte düşünmeye, ortak akılla çalışmaya ve üretmeye, kendi geleceğinize imza atmaya hazır mısınız? Siz gençlere, bu paylaşımcı ortamı hazırlayacak ofisimizin adreslerini yakında sizlerle paylaşacağım. Gelecek sizsiniz Gençler! Sizleri çok seviyorum…." sözlerine yer verdi. 

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