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İmamoğlu gözaltına alındı: Yavaş'tan "Sıra size de gelir mi" sorusuna "Her şey olabilir" cevabı

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması hakkında konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş, "Normal bir siyasi mücadele etmek yerine rakibine çelme takıyorlar.  Ülkemizde her şey olabilir. Hukuksuzca yapılan her şeye direneceğiz. Boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Haber Merkezi
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İmamoğlu gözaltına alındı: Yavaş'tan "Sıra size de gelir mi" sorusuna "Her şey olabilir" cevabı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100 kişi sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı.

"Siyasi operasyon"

Sözcü TV'de Özlem Gürses'in sunduğu Para Politika programına konuk olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Diplomanın iptal edilmesinin ertesi günü bu operasyon olunca herkesin aklına siyasi bir operasyon olduğu gelecektir. Daha önce de Ekrem Başkan'a soruşturma açıldı, ifadeye çağrıldı. Ekrem Bey davet edilebilirdi, bu şekilde gözaltı alınması doğru değil" ifadelerini kullandı. 

"Ülkemizde her şey olabilir"

Gürses'in "Sıra size mi gelecek?" sorusuna ise Yavaş şöyle cevap verdi: 

"Normal bir siyasi mücadele etmek yerine rakibine çelme takıyorlar.  Ülkemizde her şey olabilir. Hukuksuzca yapılan her şeye direneceğiz. Boyun eğmeyeceğiz"

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