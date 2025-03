İmamoğlu gözaltında: Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü'nden tepki

CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları sabah saatlerinde evlerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Gözaltılara ilişkin açıklama yapan Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, "Tam bir otoriter devlete doğru tam gaz ilerleniyor” dedi.

Amor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 100 kişiyle birlikte gözaltına alınması ve 4 günlük gösteri yasağı haberlerini büyük bir endişeyle takip ediyorum. Son aylardaki tüm hamlelerde olduğu gibi yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı işin içinde. Tam bir otoriter devlete doğru tam gaz ilerleniyor."

Following with huge concern the news on Istanbul Mayor @ekrem_imamoglu's detention among 100 people along with a 4-day ban on demonstrations. Again, as in all moves of last months, the Istanbul Chief Public Prosecutor's Office. Full speed towards a complete authoritarian state. pic.twitter.com/UePEz3HWyj