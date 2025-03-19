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İmamoğlu gözaltında: Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü'nden tepki

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Nacho Sanchez Amor, "Tam bir otoriter devlete doğru tam gaz ilerleniyor” açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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İmamoğlu gözaltında: Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü'nden tepki
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CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları sabah saatlerinde evlerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Gözaltılara ilişkin açıklama yapan Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, "Tam bir otoriter devlete doğru tam gaz ilerleniyor” dedi.

Amor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 100 kişiyle birlikte gözaltına alınması ve 4 günlük gösteri yasağı haberlerini büyük bir endişeyle takip ediyorum. Son aylardaki tüm hamlelerde olduğu gibi yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı işin içinde. Tam bir otoriter devlete doğru tam gaz ilerleniyor."

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