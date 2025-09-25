İmamoğlu, Guardian'a yazdı: Erdoğan, Mısır’ın Hüsnü Mübarek’i, Suriye’nin Esad’ı gibi iktidarını güvenceye alma niyetinde

Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’tan beri İBB odaklı soruşturmalar nedeniyle tutuklu.

İngiliz The Guardian’da yayınlanan “İstanbul belediye başkanı seçildim fakat bunu hapisten yazıyorum: Türk demokrasisi büyük tehdit altında” başlıklı yazısında 54 yaşındaki siyasetçi, geçen yıl seçimi yüzde 51’le kazandığını, AK Parti’nin desteklediği adayı iki kez mağlup ettiğini ve 2019’da seçimin "uydurma bahanelerle" iptal edildiğini anlattı.

Türkiye’de demokrasinin bu yıl en tehlikeli aşamasına geçtiğini söyleyen İmamoğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından diplomasının iptal edildiğini vurguladı.

Bunun öneminin Türkiye’de cumhurbaşkanı adaylığı için üniversite diplomasının şart oluşuyla açıklayan İmamoğlu, kısa süre sonra da "yolsuzluk" ve "terör örgütüne yardım"la suçlandığını anlattı.

İmamoğlu şunları dedi:

“Altı aydır ‘isimsiz’ tanıkların ifadeleriyle tutukluyum. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne bağlı bir ülkede skandal bir durum bu.

Fakat sadece ben değil, Türkiye’de muhalefetten bir düzineden fazla belediye başkanı hapistedir. Ne yazık ki sayı sürekli artıyor.

İstanbul’un ilçelerinin dörtte birinden fazlasının belediye başkanları tutuklandı, dünyanın en büyük kentlerinden birinde milyonlarca seçmen susturuldu.

"Gazeteciler, akademisyenler, işadamları ve öğrenciler hapiste çürüyor"

Adana ve Antalya’daki belediye başkanlarından İstanbul’daki belediye çalışanlarına kadar baskı her kademede. Gazeteciler, akademisyenler, işadamları ve öğrenciler hapishanelerde çürüyor.

Avrupa Konseyi gençlik delegesi Enes Hocaoğulları sadece konuşmakla suçlanarak gözaltına alındı. Bu bile baskının ne kadar ileri gittiğini gösteriyor.

"Erdoğan mahkemeleri muhalefete karşı silah olarak kullanıyor"

Kontrolsüz gücün kibriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mahkemeleri demokratik muhalefete karşı silah olarak kullanıyor. Muhalifler hapse atılıyor, yerlerine sadık kişiler getiriliyor.

CHP’yi kapatamayan hükümet 2023 kongresini bozarak parti liderliğini ortadan kaldıracak bir dava açıyor. Bir mahkeme CHP’nin İstanbul’daki yerel kongresini iptal etme, başkanını görevden alma ve kayyım kararı verdi.

Yargıçların seçilmişleri yedeklerle değiştirdiği bir sistem demokrasi değildir.“

"Erdoğan içi boş bir muhalefet yaratmaya çalışıyor"

İmamoğlu yazısına Erdoğan’ın ‘Türkiye’de içi boş bir muhalefet yaratmaya çalıştığını’ söyleyerek devam etti.

Cumhurbaşkanı için “Mısır’ın Hüsnü Mübarek’i, Suriye’nin Esad’ları gibi iktidarını güvenceye alma niyetinde” diyen İmamoğlu, cumhurbaşkanına verilen halk desteğinin de azaldığını belirtti.

"Türkiye halkı artık aldatılamıyor"

Türkiye halkının artık aldatılamadığını öne süren İmamoğlu, protestoların ve anketlerin CHP’yi ülkenin önde gelen partisi olarak gösterdiğini savundu.

Tutuklandığı tarihten bu yana pek çok yerde protestoların devam ettiğini söyledi.

Türkiye’nin demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelesinin sadece Türkiye’ye ait olmadığını belirten İmamoğlu, bir ulusun otokrasiye kaymasının sonucunun sınırlarının ötesinde de yankılanacağını vurguladı.

İmamoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Halkın iradesi kazanacaktır. Adaletsizlikler karşısında duyduğumuz öfke bir stratejiye dönüştürülmeli. Bu Türkiye’nin demokratik mirasını yüceltecek yeni bir siyasi kültür ve kurum inşası içermeli.

Bunu başarırsak demokrasimizi geri kazanmakla kalmayacak, demokrasinin tüm dünyada yeniden yükselişine katkıda bulunacağız.”