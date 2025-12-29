İmamoğlu: Güzel bir haber vermek istiyorum
Ekrem İmamoğlu, İstanbul için 40 yeni metro aracının teslim alındığını duyurdu.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Güzel bir haber vermek istiyorum. Bugün 40 adet yeni metro aracımızı teslim aldık. Dünyanın en uzun süren ekonomik krizine rağmen yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yeni hatlarımız açılıyor, araç filomuz yenileniyor." ifadesini kullandı.