İmamoğlu hakkında yeni dava

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin hazırladığı rapora istinaden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 7 kişi hakkında iddianame hazırladı. Davaya konu olan ihale ile ilgili olarak kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia edildi. İddianamede, İmamoğlu dahil 7 isim hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savcılık, İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakkında kamuoyunda 'siyasi yasak' olarak bilinen Türk Ceza Kanunu’nun 'Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma' başlıklı 53. maddesinin uygulanmasını da talep etti.

İmamoğlu, 15 Haziran perşembe günü hakim karşısına çıkacak.

Avukatı, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yargılanacak olan İmamoğlu'nun, ihale sürecinin hiçbir aşamasına dahil olmadığı, talimatı veya yönlendirmesinin olmadığı ve imzası bulunmadığını belirtti.

Ongun: Siyaseti dizayn etme davası

Öte yandan, İmamoğlu’na açılan yeni davanın ardından İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, “Bu dava, Danıştay kararına rağmen açılmış, siyaseti dizayn etme davasıdır. Yıllar sürecek bu davalarla, siyaset dizaynına milletimiz izin vermeyecektir.” diyerek tepki gösterdi.

İmamoğlu hakkında, 2019 belediye seçimi sonrası hakaret suçlamasıyla dava açılmıştı. (ANKA)