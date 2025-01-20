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İmamoğlu hakkındaki soruşturmanın ardından yeni gelişme: Paylaşım yapanlara da soruşturma açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmanın ardından sosyal medyada Akın Gürlek ve ailesi hakkında yapılan paylaşımlar için de ayrıca soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
ANKA
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İmamoğlu hakkındaki soruşturmanın ardından yeni gelişme: Paylaşım yapanlara da soruşturma açıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın bu sabah gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle İmamoğlu hakkında, "Tehdit" ve "Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Aynı şekilde paylaşım yapanlara da soruşturma açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Akın Gürlek hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek hakkındaki açıklamaları ve ailesini tehdit niteliği taşıyan ifadeler kullanmasının ardından, Tehdit ve Terörle Mücadele birimlerine bağlı yetkililer tarafından soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca, söz konusu açıklamaların ardından Twitter ve benzeri sosyal medya platformlarında aynı şekilde paylaşım yapan kişiler hakkında da ayrıca soruşturma başlatılmıştır." 

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