İmamoğlu: Hatay’a ulaşan ilk ekibimiz 8 vatandaşımızı kurtardı

Türkiye'yi üzüntüye boğan Kahramanmaraş merkezli 10 kentte ağır hasara neden olan depremlerden sonra binalar çöktü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından belediye arama kurtarma ekiplerinin afet bölgesinde olduğunu duyurdu. İmamoğlu, paylaşımında şunları belirtti:

“Hatay'a ulaşan ilk ekibimiz 8 vatandaşımızı enkazdan sağ kurtardı. Hatay'da şu an 100 kişilik ekibimiz var. G.Antep'ten 108, Adana'dan 100 kişilik ekibimiz Hatay'a ulaşmak üzere. Bu gece İstanbul'dan 100 kişilik tim daha yola çıkıyor.”