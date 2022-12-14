İmamoğlu: Herkesi Saraçhane’ye davet ediyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kamu görevlilerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın duruşması gerçekleştiriliyor.

Duruşmaya 16.00'ya kadar ara verilirken, İmamoğlu sosyal medya hesabından çağrı yaptı.

İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.