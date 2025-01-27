İmamoğlu 'heybedeki turp' diyerek açıkladı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, önemli bir basın toplantısına imza attı. Toplantı, İBB Saraçhane Başkanlık Binası Fuaye Salonu'nda gerçekleştirildi.

İmamoğlu'nun iletişim ekibinden yapılan açıklamaya göre, Başkan İmamoğlu, toplantıda yaşanan hukuksuzluklarla ilgili olarak kamuoyunun daha önce hiç duymadığı dikkat çekici ve önemli bilgileri paylaşacağını belirtti.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartalkaya'da yaşanan faciayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Facianın sorumlularının bir an önce cezalandırılmasını beklediklerini belirten İmamoğlu, yetkilerin sahibi olmak için çaba gösteren bazı kişilerin, sorumluluk almak söz konusu olduğunda tereddüt gösterdiğini ve sorumluluk almaktan kaçındığını vurguladı.

İmamoğlu, "İnsanlar ailelerine ulaşma kaygısı yaşarken ve tüm Türkiye acıyı derinden hissederken, ne yazık ki bazı nifakçılar ortaya çıktı. Bu tür zamanlarda nifak çıkarmak, toplumun acısını daha da derinleştiriyor" dedi. Ayrıca, "Yetkilerin sahibi olmak isteyenlerin sorumluluk almayı reddetmeleri, adeta bir oyun gibi sorumluluklarından kaçmaları kabul edilemez. Bu tür davranışları kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan'a hakaret edenleri kınadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a yönelik medya üzerinden yapılan hakaretlere ve suçlama girişimlerine sert tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'a hakaret edenleri, suçlu ilan edenleri ve bildik oyunlarla sorumluluklardan kaçma çabalarını en üst perdeden kınıyorum" dedi.

İmamoğlu, Kartalkaya’daki yangın faciasının acılarının yaşandığı bu günlerde, bir yandan yargının siyasallaşmasının da gözlemlendiğini belirtti. "Bu basın toplantısını yaparken, bir yandan yangın faciasının acılarını yaşarken, diğer yandan siyasallaştırılmış yargı eliyle tüm günlerimizin bu sıkıntılı günlerde Türk siyasetine şekil verme çabasını da gördük" diye konuştu.

"Türkiye'de darbe döneminin yeniden canlanmasını göstermektedir"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınması ve tutuklanmasına sert tepki gösterdi. İmamoğlu, Türkiye'de siyasi parti genel başkanlarının tutuklanmasının, darbe dönemlerinde yaşanan olayları hatırlattığını vurguladı. "Siyasi parti genel başkanlarının tutuklanmasına Türkiye alışık bir ülke. Ne zaman? Darbe döneminde. Ta 1980 darbesinde bunları yaşadık" dedi.

İmamoğlu, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yedi yıldır cezaevinde tutulduğuna da dikkat çekerek, "Şimdi ise Ümit Özdağ tutuklandı. Bunlar sadece askeri darbe döneminde yaşanabilirdi" ifadelerini kullandı ve her iki lider için hukuksuzluğun sona erdirilmesini talep etti.

Bolu'daki yangın faciasını da gündeme getiren İmamoğlu, AK Parti'nin Ankara kongresinin devam ettiği sırada yangınla ilgili eksik bilgi verilmesinin büyük bir skandal olduğunu belirtti. "Bolu’daki yangın faciası esnasında AK Parti Ankara kongresinin devam etmesi ve altı saat boyunca yangınla ilgili eksik bilgi verilmesi de çok büyük bir skandaldır" diyerek, milletin bu tavrı unutmaması gerektiğini vurguladı.

"Siyasi ikballer uğruna ülkemizde huzur kalmadı"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bolu'daki yangın faciasının ardından yaşanan süreçte hükümetin tutumunu sert bir şekilde eleştirdi. Kongre şovu nedeniyle facianın gerçek boyutlarının kamuoyuna geç duyurulmasını "vicdansızlık" olarak nitelendiren İmamoğlu, "Kongrenin bitmesini saatlerce bekleyen dört bakan ancak siyasi şov tamamlandıktan sonra kamuoyunu facianın gerçek boyutuyla bilgilendirebilmiştir" dedi.

İmamoğlu, bu sürecin Türkiye'yi rahatlatacak, huzursuzlukları dindirecek bir adım atılmasını beklemenin mümkün olmadığını belirtti. "Bugünkü sürecin içerisindeki etkin aktörler, tek kaygılarını siyasi ikballeri üzerine kurgulamış iktidar mensupları" diyen İmamoğlu, milletin huzur ve birlik ortamı beklemesinin imkansız olduğuna dikkat çekti.

İmamoğlu, "Siyasi ikballer uğruna ülkemizde tek huzurlu bir gün dahi geçiremiyor. AK Partili vatandaşlarımız dahil bir avuç insan dışında ülkemizde tek kişinin yüzü gülmüyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Türkiye'nin uzun zamandır büyük bir hayat pahalılığı içinde perişan durumda olduğunu ve toplumun büyük bir kısmının bu durumdan etkilendiğini belirterek, hükümetin bu sorunu görmezden gelmesini eleştirdi.

"Heybedeki turbun adı..."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nde gerçekleştirilen ihale ile ilgili iddialara sert yanıt verdi. 3 Temmuz 2022'de sunulan bilirkişi raporuna dayandırılarak, İmamoğlu'na yöneltilen sorumluluk suçlamalarına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bu rapor yok. Tekrar ediyorum, böyle bir rapor yok" diyerek, savcının iddianamesinde yer alan ve kendisine sunulduğu öne sürülen raporun aslında bulunmadığını vurguladı.

Savcı iddianamesinin 7. sayfasında yer alan ifadeyi eleştiren İmamoğlu, "Bu rapor bana sunulmuş, fakat herhangi bir işlem yapılmamış" şeklinde özetlenen suçlamaların asılsız olduğunu belirtti. "Olmayan bir rapora nasıl dayanabilirsiniz?" diyen İmamoğlu, bu durumu "çok ciddi ve çok önemli bir sorun" olarak tanımladı.

Bilirkişi olarak görev yapan kişinin aynı zamanda mülkiye müfettişi olduğunu ve bu kişinin de olmayan bir rapora dayandırarak suçlama yaptığını belirten İmamoğlu, avukatlarının mahkemede böyle bir raporun varlığını çürüttüğünü aktardı. "Bu kişi, olmayan şeyleri yazacak kadar rahat bir profesyonel" şeklinde sert eleştirilerde bulunan İmamoğlu, söz konusu kişinin arkasında güçlü bir destek olduğunu ve bu yüzden herhangi bir yaptırımdan korkmadığını ifade etti.

İmamoğlu, yaşanan sürecin hukuksuzluğuna dikkat çekerken, "Bu davanın bilirkişisi de mülkiye müfettişi de aynı şekilde her yerden çıkan bir isim" diyerek sürecin şeffaf olmadığına vurgu yaptı.

Ekrem İmamoğlu, "Heybedeki turpun adı belli oldu" diyerek Satılmış Bey'e sert eleştirilerde bulundu. İmamoğlu, Satılmış Bey'in davada nasıl görevlendirildiğini ve olmayan bir raporu gerçekmiş gibi sunduğunu vurgulayarak, bu durumun adli makamları yanıltmaya yönelik bir girişim olduğunu belirtti. İmamoğlu, mahkemeye bu konuda suç duyurusunda bulunduklarını ancak herhangi bir geri dönüş almadıklarını ifade etti.

İmamoğlu, "Olmayan bir raporu yazmış gibi göstererek adli makamları yanıltmaya yönelik girişimi nedeniyle bilir kişi Satılmış Bey ile ilgili suç duyurusunda bulunmasını mahkemeye ilettik. Mahkeme bu talebe cevap bile vermedi. Cevap bile vermedi. Diyorum ya arkası sağlam, korunaklı bir yerde. Danıştay'ın 5 yüksek yargıcı yerine bilirkişi Satılmış Bey'e itibar edilince mahkemeye doğal olarak itiraz ettik. Mahkeme yeni bir bilirkişi grubu oluşturdu. Sayıştay denetçisi olarak görev yapmış 3 kişilik uzman bilir kişi heyeti konuyu inceledi. Yeni rapor tümüyle benim ve arkadaşlarımın lehine çıktı. Yani bu kez muhasebe kökenli Satılmış Bey değil 3 emekli Sayıştay denetçisinden oluşan devlet ciddiyetini bilen kişiler raporlar hazırladı. Bu raporun ardından mahkeme dedi ki iki rapor birbiriyle çelişiyor. O zaman bir üçüncü bilirkişi raporu isteyelim. Mahkeme yine bu kez başka üç emekli Sayıştay denetçisinden bilirkişi raporu istedi. Yeni bilirkişi raporu geldi. Rapor yine benim ve arkadaşlarımın lehine çıktı. Raporlarda ne diyor biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu'nun ihalede bir sorumluluğu olmadığı gibi ihalede yanlış bir işlem yapılmamış ve kamuyu kara geçiren uygulama yapılmıştır." ifadelerini kullandı

"Felaketler art arda geliyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’de art arda yaşanan facialara, gençlerin yurt dışında gelecek arayışlarına, mültecilerin durumuna ve sokaklarda kadınların yaşadığı korkuya dikkat çekerek, hükümeti eleştirdi. İmamoğlu, hükümetin bu sorunlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmediğini belirterek, facia ve krizlerde sorumluların kaybolduğunu vurguladı.

İmamoğlu, siyasi rakiplerinin ayak oyunlarıyla, tezgahlarla hedef alındıklarını ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik hukuksuz operasyonların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "31 Mart seçimlerinden sonra birinci parti çıkan CHP'ye yönelik bu operasyonlar devam ediyor" dedi.

"Yargı bağımsızdır" söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten İmamoğlu, "Türkiye'de bağımsız özerk kurum kaldı mı?" diye vatandaşlara sormalarını önerdi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Turpun büyüğü heybede” açıklamasına da atıfta bulunarak, basın toplantısını "Turpun Büyüğü" başlığıyla yapacaklarını duyurdu. Bu toplantıda, yargı bağımsızlığının nasıl zedelendiğini ve hukuksuzlukların nasıl perdelendiğini anlatacağını ifade etti.

İmamoğlu, yargı süreçlerine dair şüpheli raporların nasıl iddianamelere girdiğini ve kişilerin hukuksuz bir şekilde suçlandığını da açıklayacaklarını söyledi. "Bu kişilik adeta bir infazcıya dönüştü" diyerek, sürecin perde arkasındaki ihlalleri kamuoyu ile paylaşacağını belirtti.

Bilirkişi, adaletin önünde engel oluyor”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yapılan hukuksuz raporlara dikkat çekerek, "Satılmış Bey" olarak tanımladığı bilirkişiyi hedef aldı. İmamoğlu, Satılmış Büyükcanayakın’ın, olmayan bir raporla adli makamları yanıltmaya çalıştığını belirtti ve bu durumu mahkemeye taşıdıklarını fakat mahkemeden cevap alamadıklarını ifade etti.

İmamoğlu, Satılmış Bey’in, kendisini ve arkadaşlarını hedef alan raporlar hazırladığını ve mahkemelerde bu raporların hiçbir bilimsel temele dayanmadığını söyledi. "Bilirkişilik makamını tenzih ediyorum, fakat Satılmış Bey'in bize karşı açıkça bir art niyeti var" diyen İmamoğlu, Büyükcanayakın’ın geçmişteki raporlarında sürekli olarak yanlış tespitlerde bulunduğunu ve bu durumun kanıtlandığını vurguladı.

İmamoğlu, Büyükcanayakın’ın, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel (İETT) gibi önemli kurumlar hakkında yürütülen soruşturmalarda da bilirkişi olarak atandığını belirterek, "Her raporunda bizi suçlayan bu art niyetli bilirkişiye bir görev daha verildi" dedi. İETT ve Asfalt firması İsfalt’a yönelik yaptığı raporların hukuki geçerliliği olmadığına dikkat çeken İmamoğlu, bu raporlara karşı da emekli Sayıştay denetçilerinden oluşan bir gruptan bilimsel uzman görüşü talep ettiklerini belirtti.

İmamoğlu, "Satılmış Bey’in her seferinde karşısında bilimsel raporlar bulmasına rağmen, hala adaletin önünde engel olmaya devam ettiğini" ifade ederek, bu durumun hukukun nasıl çiğnendiğini gözler önüne serdi.

Ekrem İmamoğlu, "Endişeniz var mı?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Bir iş insanıyken sorumluluk üstlenme adına yola çıktım. Bu kutsal yolculukta kararlı bir insanım. 2019 yılı itibariyle bu yolculuk başka bir evreye ulaştı. Özellikle bir kamu yöneticisinin hukuksuzluklarla mücadele etme amacıyla başladığım siyaset yolculuğunda belediye başkanlığı koltuğuna geldim. Rubicon'u geçenler için kaygı ve korku yoktur."

"HSK'yı hızla harekete geçirin"

"HSK'yı hızla harekete geçirin. Bakanı olduğunuz HSK'nın görevi. Sakın bana bağımsız yargı tweete atmayın, sizi görevinizi acilen yapmaya davet ediyorum. Ama gücünüz yetmez. Sözünüz İstanbul'da geçmez çünkü milletin bağlı olduğu hukuk kuralları değil, sistemli yürümesi gereken bir süreç değil, başka bir bağlılık ve bağımlılık var.

HSK'yı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı için mangal gibi adalet yüklü bir yürek lazım. Hukukun üstünlüğünü namus sayıp dert edinmek lazım. Keşke harekete geçseniz. Sayın Cumhurbaşkanı, sizde böyle maharetli bilirkişi oldukça, Satılmış Bey'i bulan yargı mensupları oldukça heybenizde büyük turplar taşıdığınızı düşünebilirsiniz.

Sizin turp sandığınız milletin gönlünde yer etmez. Milletin verdiği yetkiyi yargı kumpaslarıyla hiç edemezsiniz, haramdır. Sayın Cumhurbaşkanı, turpun büyüğü senin heybenden çıktı. Bu kadar yük taşıyacağına kendini sadece milletin sandıktaki vicdanına emanet ettiğin an rahatlayacaksın."

"Cumhurbaşkanı adaylığı" sorusuna yanıt

İmamoğlu, CHP'nin erkenden Cumhurbaşkanı adayını açıklayıp açıklamaması gerektiğiyle ilgili soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Şu an ülkede çok önemli bir yargı konusu var. Ben buna odaklanmayı doğru buluyorum, diğer konular hakkında konuşmayı şu an için doğru bulmuyorum."

"Bu hafta bir çağrı bekliyoruz"

Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Cumhuriyet Halk Partisi bu konularda açıklamalarını yapacaktır. O yüzden ben bugün yargı konusunda kalmak istiyorum. Hakkımda bir soruşturma var. Bu hafta bir çağrı bekliyoruz, ya da ona göre bir ortam olacak diye düşünüyoruz. Bugün bize haksızlık ve hukuksuzluk yapanların ihtiyaç duyduğu bağımsız yargı düzenini kuracağız. Bunu sizin çocuklarınız için yapacağız. Yargıyı bağımsızlaştıracak, bu ülkenin yargı mensuplarının hak ettikleri bir mesleği yürüteceği bir ortamı tesis edeceğiz."

Ne olmuştu?

Belediye Başkanı Rıza Akpolat, suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı... Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Rıza Akpolat, tutuklanmıştı... Akpolat ayrıca Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Beşiktaş Belediye Meclisi'nde, Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan oylamada, meclis üyesi Ömer Rasim Şişman başkan vekili seçildi.