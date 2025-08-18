  1. Ekonomim
  3. İmamoğlu: İBB’nin bu dönemde hizmete girecek yeni yurdu Kadıköy’de olacak
CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin yeni dönemde ilk öğrenci yurdunun Kadıköy'de açılacağını duyurdu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, yeni eğitim-öğretim yılında üniversite öğrencileri için yurt açmayı sürdüreceklerini söyledi.

X hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, İstanbul'da yeni dönemin ilk yurdunun Kadıköy'de açılacağını belirtti.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Gençlere güzel bir haberim var. Yapımını tamamladığımız yeni yurtları hizmete açıyoruz. Üniversitelilerin barınma sorunu yaşadığı İstanbul’da gençler için kaliteli, ekonomik ve güvenli yurtlar yapmaya devam ediyoruz. Bu dönemin ilk hizmete girecek yeni yurdu Kadıköy’de olacak."

