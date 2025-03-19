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İmamoğlu için Ankara'da toplanma çağrısı: Saat verildi

Ankara’da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için saat 20.00’de Güvenpark’a çağrı yapıldı.

Haber Merkezi
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İmamoğlu için Ankara'da toplanma çağrısı: Saat verildi
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürüyor.

İstanbul'da Saraçhane'de toplanma çağrısı yapılırken, Ankara'da da Güvenpark'ta toplanma çağrısı yapıldı.

CHP, SOL Parti, TİP ve çeşitli siyasi partiler toplanma çağrısı yaptı.

CHP ve SOL Parti saat 20.00'da Güvenpark'ta, TİP ise Ayrancı, Çayyolu, Çiğdem, Dikmen, Mamak, Yenimahalle'de toplanma çağrısı yaptı.

Güvenpark'a çağrı

CHP Ankara Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamada, "Halkın iradesine darbe vurulamaz! Ekrem İmamoğlu’na yapılan hukuksuzluğa karşı sesimizi yükseltiyoruz. Adalet, demokrasi ve özgürlük için bugün saat 20.00’de Güvenpark’ta buluşuyoruz! Ya şimdi konuşacağız ya da bir daha hiç konuşamayacağız" ifadeleri kullanıldı.

SOL Parti'den yapılan açıklamada "Tek Adama Karşı Milyonlarız; Saltanata Karşı Hep Beraber! Bu akşam saat 20.00'da Güvenparktayız" denildi.

TİP'in açıklamasında ise şu ifadeler kullanıldı: "Ses Ver Türkiye! Ayrancı, Çayyolu, Çiğdem, Dikmen, Mamak, Yenimahalle... Ankara halkı kendi kaderini kendi eline alıyor; siyasi darbeye karşı ayağa kalkıyor." 

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