İmamoğlu ile birlikte diplomaları iptal edilen 28 kişinin YÖKSİS'ten diploması silindi

Silivri'deki Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 28 kişinin YÖKSİS'ten diploması silindi.

CHP'li Murat Emir, İstanbul Ünivertesi'nin diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu ile aynı sınıfta okuyan 28 kişinin lisanüstü diploma kaydının YÖKSİS'ten silindiğini belirtti. 

Emir yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu ile aynı sınıfta okudukları için suçlu ilan edilen 28 kişinin başka üniversitelerde binbir emekle aldığı lisans ve lisansüstü diplomalarını da iptal ettirmek için, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu bugün tüm üniversitelere yazı gönderdi!" dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Hiç üniversiteye gitmeden sahte diploma alanlara dokunmayan, şaibeyle mezun olanları devlet kadrolarına yerleştirenler; Cumhurbaşkanı olacak diye Ekrem İmamoğlu ve sınıf arkadaşlarının tertemiz diplomalarını yok sayıyor!

Talimatı aldıkları; tek bir üniversite sınıf arkadaşı bile yıllardır ortaya çıkmayan Recep Tayyip Erdoğan!

İstediğiniz kadar diploma iptal edin, sandıktan da çürümüş düzeniniz için yargı önüne çıkmaktan da kaçamayacaksınız!"

Üniversite yazısında ise şu ifadelere yer verildi: 

"Üniversitemiz İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce-Türkçe) Lisans Programlarına 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapıldığı gerekçesiyle Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 18.03.2025 tarihli ve 61 nolu toplantısında alınan 3 sayılı hükmü ile; yatay geçiş kararlarının ve bu karara dayalı olarak elde edilen mezuniyetlerinin ve diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilen 28 (yirmi sekiz) kişinin ve söz konusu lisans mezuniyetlerinin iptali üzerine Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünün 24.07.2025 tarihli ve 28 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda lisansüstü diplomaları iptal edilenlerin isim listesi ekte gönderilmiş olup, listede yer alan kişilerin mezuniyet durumları YÖKSİS veri tabanında güncellenmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim."

