İmamoğlu-İnce kulisi: Memleket Partisi işbirliğine yeşil ışık yaktı

Sözcü TV'de katıldığı programda 1 Aralık Cuma günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile konuştuğunu aktaran İsmail Saymaz, İnce'nin kendisine "Ben muhalefetin elindeki kalelerin AK Parti'nin eline gitmesini istemem. Buna gönlüm razı olmaz. Bu bakımdan işbirliği önerisine açığım. Önümüzdeki hafta da görüşeceğiz" dediğini söyledi. İsmail Saymaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Muharrem İnce birkaç hafta önce bütün muhalefete çağrı yapmıştı. Bunlardan birincisi sandık güvenliği ve işbirliği çağrısı yapmıştı. Bu çağrı CHP'de bir karşılık bulmuş. Öğrendiğim kadarıyla geçen cuma günü İmamoğlu ile Muharrem İnce görüştüler. Bu görüşmede ittifak meselesi de ele alındı.

* İnce görüşmede İmamoğlu'na, "Siz İstanbul'u 13 bin oy farkla almıştınız. Memleket Partisi ise cumhurbaşkanı adayı seçime girmediği halde İstanbul'da 100 bin üzerinde oy aldı. Dolayısıyla bu oy da İstanbul'un kazanılmasına etki edecektir" dedi.

"AK Parti'nin eline gitmesini istemem... gönlüm razı olmaz"

* "Elbette işbirliğine sıcak bakıyorum" diyen İnce, "Ben muhalefetin elindeki kalelerin AK Parti'nin eline gitmesini istemem. Buna gönlüm razı olmaz. Bu bakımdan işbirliği önerisine açığım. Önümüzdeki hafta da görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

İzmir adaylığı iddiası

* İnce'ye duyumlar üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı teklif edilip, edilmediğini sordum. "Teklif edilmedi ama benim kulağıma geldi" dedi.