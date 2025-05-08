İmamoğlu, Instagram, TikTok ve Bluesky'dan seslendi: Birer birer eksileceğimizi sandınız ama milyon milyon büyüyoruz!

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabı erişime engellendi.

19 Mart’ta gözaltına alınması ve 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından İmamoğlu, sosyal medya hesabından halka sesini duyurmaya çalışıyordu.

İmamoğlu’nun yaklaşık 10 milyon takipçisi olan hesabına ulaşmak isteyen kullanıcılar “Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi” açıklamasıyla karşılaşıyor.

İmamoğlu, en son X hesabından Beyazıt Meydanı’nda düzenlenen CHP mitingine çağrı yapmıştı. İmamoğlu’nun hesabından “Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel” ifadelerine yer verilmişti.

İmamoğlu, Instagram hesabından paylaşım yaptı

Erişim engeline tepki yağarken İmamoğlu, Instagram hesabından paylaşım yaptı. İmamoğlu, CHP’nin Beyazıt Meydanı'nda gerçekleştirdiği mitingden video paylaştı.

İmamoğlu aynı paylaşımı TikTok ve Bluesky hesabından da yaptı.

İmamoğlu, paylaşımına şunları yazdı:

“Birer birer eksileceğimizi sandınız ama biz milyon milyon büyüyoruz!

Bu kadar kolay mı sanıyorsunuz? Bu şahsi bir mesele diye mi düşünüyorsunuz? Bu büyük bir milletin yürüyüşüdür.

Elinizden geleni ardınıza koymayın. Artık korku duvarları yıkıldı.”