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İmamoğlu, 'İstanbul Deprem Seferberlik Planı'nı açıkladı

İBB Başkanı İmamoğlu, "İnsanlarımızı korumak için, deprem dirençli kent uygulamasını ilk kez İstanbul'da başarıp Türkiye'ye örnek olacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Deprem Seferberlik Planı'nı açıkladı.

İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İnsanlarımızı korumak için, deprem dirençli kent uygulamasını ilk kez İstanbul'da başarıp Türkiye'ye örnek olacağız. Hedefimiz bu, seferberliğimizin amacı bu." dedi.

 