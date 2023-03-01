İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Deprem Seferberlik Planı'nı açıkladı.

İnsanlarımızı korumak için, deprem dirençli kent uygulamasını ilk kez İstanbul'da başarıp Türkiye'ye örnek olacağız. Hedefimiz bu, seferberliğimizin amacı bu. https://t.co/8sMbPReOMG — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 1, 2023

İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İnsanlarımızı korumak için, deprem dirençli kent uygulamasını ilk kez İstanbul'da başarıp Türkiye'ye örnek olacağız. Hedefimiz bu, seferberliğimizin amacı bu." dedi.