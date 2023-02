İmamoğlu: İstanbul’da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 27 bin 596 lira

Takip Et

Şişli Belediyesi Sosyal Yardım Lansmanı, bugün Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törende konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları kaydetti:

"Israrla sürdürülen yanlış ekonomi politikaları, bugün ülkemizin her noktasını bu doğaldır ki, İstanbul'umuz da buna dahil; zorlu ekonomik şartların içerisine soktu ve itti. Açıkçası bunun tarifi şu. Bir kişinin inadı, milyonlarca yurttaşımızın yoksulluk çekmesine, çocukların yeterli beslenememesine, insanların da; sizin her defasında hepimize mutlaka talimat olarak aktardığınız, bir çocuğun bile aç girmeyeceği bir Türkiye var etme noktasında ne yazık ki tam tersine çocukların aç kaldığı bir Türkiye’yi görmemize neden oluyor. Tabiri caizse enflasyon canavarı, eskisinden çok daha büyük bir sorun ve aynı zamanda tabiri caizse doymaz bir canavar şeklinde geriye döndü. Durumu açıkça ortaya koymak adına değerli Genel Başkanım, sizler veriyi seversiniz ve veri üzerinden konuşarak çözüm üretmeyi en iyi bilen insanlardansınız.

Dolayısıyla birkaç veriyi sizinle İstanbul Planlama Ajansı üzerinden paylaşmak isterim. İstanbul’da yaşam maliyeti; 2021 aralık ayından 2022 aralık ayına kadar olan süreçte, İstanbul’da yaptığımız araştırmada, yüzde 112’yi aşan bir oranda ne yazık ki arttı. Yine 2022 aralık ayında İstanbul’da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti tam 27 bin 596 lira. Yani neredeyse 4 kişinin yaşadığı bir ailede 4’ü de en az asgari ücretle çalışmalı ki bunun üzerine çıkabilsin. Böyle bir aile demografisi ülkemizde yok. İstanbul Barometresi’ne göre İstanbulluların yüzde 61’i son üç ay içerisinde, ‘Geçinebilecek kadar para kazanmıyorum’ diyor. Yine TÜİK verilerine göre 2021 Ekim ayıyla 2022 Ekim ayı arasında gıda enflasyonu, yüzde 27’den yüzde 99’a çıktı. İTO verilerine göre ise İstanbul’da gıda enflasyonu yüzde 21’den tam yüzde 115’e çıktı. Bunlar aslında yaşamı derinden etkileyen gerçek veriler. Türkiye 2022 eylül ayı içerisinde Zimbabve, Lübnan ve Venezuela’nın ardından dünyada en yüksek gıda enflasyonuna sahip dördüncü ülke.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından hazırlanan açlık haritasına göre, Haziran 2022’de Türkiye’de, 14 milyon 800 bin insanımız yetersiz besleniyor. 100 bin çocukta akut yetersiz beslenme, yaklaşık 350 bin çocukta ise yetersiz beslenme kaynaklı ne yazık ki bodurluk gözleniyor. Eğitim-Sen Türkiye’de çok sayıda öğrencinin okula kahvaltı yapmadan gittiği, okulda yemek yemeden günü tamamladığı ve eve döndüğünü tespit etmiş durumda. Bu verilerin her birisi aslında bizim içimizi acıtmalı, canımızı yakmalı ve her birimizin de bu konuda büyük sorumluluk duyması gerektiğinin altını çizmek isterim. İşte Türkiye’yi aslında soktukları durum bu. İnşallah çok yakın zamanda sizlerin önderliğinde Türkiye’mizde her şey çok değişecek ve inşallah hepimiz çok güzel günleri birlikte yakalayacağız.

“Çılgın değil, ayakları yere basan yönetim, hepimizin hayali”

Türkiye’nin ikinci yüzyılına aklın ve bilimin ışığında gerçeklikle hareket eden, bir zümrenin değil, tüm milletin refahını düşünen, çılgın değil, ayakları yere basan ve insanıyla birlikte sorunlarına çözüm üreten bir yönetimle girmesi hepimizin hayali, arzusu ve hep birlikte çok büyük çalışmalar yapmamız gereken bir süreç tarifi. Bugün Şişli Belediyesi’nin tanıtımını yaptığı Şişli Sofrası da tam da böyle bir proje. Hemşerilerinin gerçek ihtiyaçlarına çözüm üreten, içinde bulunduğumuz zorlu koşullarda yerel yönetim ölçeğinde ama belki de kendi bütçesinin çokça üstüne çıkan, halkını harekete geçirerek zorlu koşullarda ihtiyaç sahibi yurttaşlarını ferahlatan değerli bir adım. Bu güzel proje için elbette ki Şişli Belediye Başkanımız Sayın Muammer Keskin’e ve değerli çalışma arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum.

“Ana hedef, yoksulluğu siyaset arenalarından yok etmek”

Elbette ki ana hedef, yoksulluğun nedenlerini kalıcı olarak ortadan kaldırmak ve yoksulluğu siyaset arenalarında asla konuşmamak üzere tabiri caizse yok etmek. Bunu başarmalıyız. Bunu başarmak için de hiçbir yurttaşımızı geride bırakmayan, sosyal politikaları güçlü bir devlet var etmeliyiz. Krizden en çok etkilenen sosyal açıdan dezavantajlı, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimiz olduğunu İstanbul’da yakinen biliyoruz, takip ediyoruz, tespit ediyoruz ve Genel Başkanım, inanınız, her birine el uzatıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak da zor anında bütün İstanbulluların yanındayız. Krizden etkilenen insanlarımıza, sosyal yardımlarımızdaki en büyük bütçelerle, ‘Askıda Fatura’ kampanyasıyla vatandaşını işin içine sokarak güvenceli bir ortamda insanına yardım etme duygusunu ona yaşatmayla, Kent Lokantalarımızda yani 5 ay önce ilkini açtığımız ortalama 3 aylık bir hizmet sunduğumuz Kent Lokantalarında şu ana kadar yedirdiğimiz öğrenci ağırlıklı olan insanımız sayısı 350 bini aştı. Bu çok değerli bir sayı.

“İstanbul’u yatırımlarla da güçlendiriyoruz”

Öğrenci burslarımızla, daha birçok aslında nokta atışı insanımıza değen çalışmalarımızla İstanbulluların yanındayız. Bunun yanı sıra elbette İstanbul’u yatırımlarla da güçlendiriyoruz. Sizin de katılıp açılışını yaptığımız bu zor zamanda hiçbir devletimizin hiçbir kurumundan ne yazık ki destek almadan yaklaşık 12 milyar lirayı aşan bir yatırımla Dudullu-Bostancı hattını açtığımız gibi ya da iki gün önce yine Şişli’de bir alışveriş merkezini bir yaşam merkezine dönüştürerek Şişli Habitat Yeni Nesil Yaşam Merkezi’ni açıp içinde bin metrekarelik girişimci merkezinden, 30 bin kitaplık kütüphanesine, kitapçısından birçok sanat galerisine, sahnelerine varıncaya kadar… Yani kamu alanlarında alışveriş merkezi yapan değil, var olan bir alışveriş merkezini kamu alanına dönüştüren bir çalışmaya imza atan belediyeyiz.

İşte aslında dönüşüm, Mecidiyeköy Meydanı’ndaki dönüşüm ya da insanlarımızın parklarındaki, kent ormanlarındaki, yaşam vadilerindeki konut ya da bina yapma arzusu ya da rant alanı üretme arzusunun dışında insanlarına bunu sunma çabası içerisinde olan bir yönetim, tam da sizin işaret ettiğiniz dönüşümün bir biçimidir. Bu aynı zamanda Millet İttifakı’nın ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını yaşayacağı dönüşümün bir simgesi olduğunu düşünüyoruz İstanbul’daki bütün çalışmalarımızın. Yoksulluğun derinleştiği bugünlerde hemşerilerimizin gıdaya erişmesine destek olan bu güzel proje için tekrar başkanımıza, ekibine teşekkür ediyorum. Bu zor günleri halkımızla birlikte dayanışma ile aşacağımızı ve çok güzel, aydınlık, bereketli günlere hep beraber ulaşacağımız olan inancımla hepinizi ve siz saygıdeğer Genel Başkanımı saygıyla selamlıyorum.”